Ngày mai, miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón đợt gió mùa đông bắc mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai (4/2), khối không khí lạnh hiện tại sẽ suy yếu, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ tăng dần.
Tuy nhiên, khoảng đêm mùng 6-7/2, một đợt gió mùa đông bắc mới tràn về, khu vực trên xuất hiện mưa rét trở lại.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và ngày 4/2
Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 16-24 độ.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 13-25 độ.
Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 14-24 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 16-24 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-30 độ.
Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-28 độ.
Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.