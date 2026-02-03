Ngày mai, miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón đợt gió mùa đông bắc mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai (4/2), khối không khí lạnh hiện tại sẽ suy yếu, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ tăng dần.

Tuy nhiên, khoảng đêm mùng 6-7/2, một đợt gió mùa đông bắc mới tràn về, khu vực trên xuất hiện mưa rét trở lại.

Cuối tuần này, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh mới gây mưa rét (Ảnh: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và ngày 4/2

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 13-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 14-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.