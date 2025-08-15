Ngày mai, miền Bắc có mưa to đến rất to, kéo dài 3 ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (15/8), khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, từ đêm nay đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ có nơi mưa rất to.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/8

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.