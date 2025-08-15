HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngày mai, miền Bắc có mưa to đến rất to, kéo dài 3 ngày liên tiếp

Duy Anh |

Từ đêm nay, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ bước vào đợt mưa lớn, kéo dài đến đêm 18/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (15/8), khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, từ đêm nay đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngày mai, miền Bắc có mưa to đến rất to, kéo dài 3 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/8

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Vụ cô gái bị sàm sỡ trên tàu metro: Nhân chứng sốc khi nhận ra đây là kẻ từng sàm sỡ mình
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết hà nội tuần tới

thời tiết ngày 16/8

thời tiết hà nội ngày 16/8

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại