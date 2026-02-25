Cầu nối nguồn lực cho start-up Việt

Nghị quyết số 57-NQ/TW đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực nền tảng cho tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Với vai trò là Thủ đô, Hà Nội xác định việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ là tổ chức thực hiện một chủ trương lớn mà là quá trình thử nghiệm và kiến tạo một mô hình phát triển mới. Trong đó, Nhà nước không chỉ điều hành mà tái thiết cách tổ chức phát triển trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống đang dần tiệm cận giới hạn.

Theo thống kê của Thành phố Hà Nội, Thủ đô hiện tập trung hơn 70% tổ chức khoa học, công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu và 82% phòng thí nghiệm của cả nước (trong đó có 14 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia), với hơn 65% nhà khoa học đầu ngành đang sinh sống và làm việc tại đây.

Không chỉ vậy, Thành phố có khoảng trên 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chiếm trên 26% cả nước; số lượng vườn ươm doanh nghiệp và tổ chức cung cấp chương trình thúc đẩy kinh doanh lần lượt chiếm hơn 38% và 40% xét trên quy mô cả nước; đồng thời, từ năm 2023, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – khu công nghệ cao trọng điểm của quốc gia đã được bàn giao về Thành phố quản lý.

Mặc dù có tiềm năng lớn về nguồn lực để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, hình thành các chuỗi giá trị từ nghiên cứu, phát triển đến thương mại hóa và mở rộng thị trường, song, theo UBND Thành phố Hà Nội, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Hà Nội hiện chưa được tổ chức bài bản, còn thiếu và yếu cả về nguồn lực đầu tư, cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ; khả năng kết nối, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ còn hạn chế.

Bên cạnh đó, các hoạt động đổi mới sáng tạo, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp còn ít; việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, năng suất lao động và sức cạnh tranh còn ở mức thấp. Tiềm năng về khoa học và công nghệ của Thành phố đóng góp chưa hiệu quả để nâng cao giá trị hàng hóa, năng lực cạnh tranh, tạo sự đột phá trong tăng trưởng kinh tế.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là Thủ đô còn thiếu một tổ chức đầu mối đủ mạnh, giữ vai trò dẫn dắt, tạo dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để kết nối, điều phối hiệu quả các nguồn lực; liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; hình thành những hạ tầng khoa học công nghệ trọng điểm, tiên tiến, hiện đại.

Trước tình hình đó, Thành phố xác định việc thành lập CTCP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội là hết sức cần thiết và cần sớm được thực hiện, nhằm tập trung, huy động và phát huy tối đa các nguồn lực đổi mới sáng tạo, khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn hiện hữu. Từ đó, phát huy các lợi thế cạnh tranh, tạo động lực đột phá cho tăng trưởng nhanh, bền vững, góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của Thủ đô trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đáng chú ý, CTCP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt và điều phối hiệu quả các nguồn lực chính và là vai trò đầu mối chiến lược kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp. Trong đó, Nhà nước đặt ra bài toán và hành lang chính sách. Nhà trường mang đến tri thức và nguồn nhân lực. Doanh nghiệp triển khai, thương mại hóa và đưa sản phẩm ra thị trường.

Bệ phóng startup với mô hình ‘3 nhà’ – Lợi ích cho doanh nghiệp trẻ

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đầu mối kết nối nhà nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp, CTCP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội tạo ra một hệ sinh thái sản phẩm và công nghệ tiên phong nhằm giúp các startup tối ưu hóa lộ trình phát triển. Điểm nhấn đột phá của mô hình này chính là phương thức vận hành theo dạng “Living Lab”, nơi các doanh nghiệp khởi nghiệp được phép thử nghiệm thực tế và đưa sản phẩm vào đời sống một cách nhanh chóng nhất.

Trong đó, hệ thống kết nối đầu tư thông minh đóng vai trò then chốt, giúp startup tiếp cận nguồn vốn và sự hỗ trợ chiến lược thông qua mạng lưới HUB Network, các cam kết bảo mật (NDA) và đặc biệt là sự đồng hành của đội ngũ AI Co-founder từ iHUB Ventures, từ đó tối ưu hóa toàn bộ quá trình quản trị và gọi vốn ngay từ giai đoạn sơ khởi.

Song song với việc kết nối nguồn lực, CTCP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội còn cung cấp bộ công cụ thực tiễn giúp startup định vị và chiếm lĩnh thị trường thông qua ba sản phẩm chủ lực bao gồm NDA Maps giúp tăng cường khả năng bản đồ hóa và định vị, mạng lưới GreenHUB hướng tới các giải pháp phát triển xanh bền vững và ví hợp đồng thông minh 1Hub nhằm minh bạch hóa, tự động hóa các giao dịch thương mại.

Không chỉ dừng lại ở các giải pháp công nghệ, trung tâm còn kiến tạo một môi trường hỗ trợ vật lý và trí tuệ chuyên sâu với không gian làm việc hiện đại, các chương trình cố vấn (mentoring) và các khoản tài trợ trực tiếp. Song song với đó, CTCP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội triển khai các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ, kết nối nguồn tài chính và mạng lưới ươm tạo, từ đó tư vấn phát triển doanh nghiệp, đào tạo nhân lực khởi nghiệp và thúc đẩy thương mại hóa sáng chế.

Để mở rộng quy mô, Trung tâm đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm kết nối thị trường công nghệ và kêu gọi đầu tư từ các tổ chức trong và ngoài nước. Ngoài ra, Trung tâm còn trực tiếp đầu tư và thu hút đầu tư vào các dự án nghiên cứu, doanh nghiệp tiềm năng cũng như các dự án phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ trọng điểm.

Đặc biệt, để bảo vệ thành quả sáng tạo trong kỷ nguyên số, CTCP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội thiết lập cơ chế hỗ trợ an ninh mạng nghiêm ngặt thông qua việc kết nối trực tiếp với Hanoi Smart Police và Công an Thành phố Hà Nội. Sự phối hợp này không chỉ giúp bảo vệ dữ liệu và tài sản trí tuệ của startup trước các nguy cơ tấn công mạng mà còn khẳng định vai trò đồng hành của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch.

Với cách tiếp cận này, CTCP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội đang dần định nghĩa lại khái niệm hỗ trợ đổi mới sáng tạo: Không chỉ là nơi ươm mầm ý tưởng, mà là một "Hub dịch vụ tổng lực" giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực, tiết kiệm thời gian và quan trọng nhất là đưa được những giá trị công nghệ trở thành giá trị kinh tế thực đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô.