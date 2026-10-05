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Ngày mai 6/10, dự kiến xét xử nghi phạm sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Bị cáo vẫn chưa bồi thường cho nạn nhân

Minh Tuệ
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Đến nay, Nguyễn Đức Anh là nghi phạm sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai vẫn chưa bồi thường cho các bị hại, dù bị cáo phải chịu trách nhiệm về chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và điều trị thương tích.

Theo kế hoạch, ngày 6/10, TAND TP.Đồng Nai dự kiến mở phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”

Theo hồ sơ, Nguyễn Đức Anh là con lớn trong gia đình có 2 anh em. Học hết lớp 10, Anh nghỉ học rồi làm công việc tự do. Đầu năm 2026, Đức Anh quen và nảy sinh tình cảm với P.A. (SN 2009).

Mối quan hệ kéo dài vài tháng thì đến khoảng tháng 7, P.A. chủ động nói lời chia tay. Chiều 2/9, trong lúc cùng nhóm bạn ăn nhậu, nam bị cáo khóc và nói bị người yêu bỏ nên có ý định tìm P.A. để trả thù. Những người có mặt đã can ngăn, câu chuyện tưởng như dừng lại ở đó.

Khoảng 22h cùng ngày, Đức Anh nhờ một người bạn chở đến khu vực nhà P.A. với lý do tìm người để đòi khoản nợ 5 triệu đồng. Khi đến nơi, bị cáo đề nghị người bạn chạy vòng quanh căn nhà 3 lần để quan sát, tìm cách tiếp cận.

Nhận thấy ý định bất thường của bạn, người này can ngăn và chở Đức Anh về nhà.

- Ảnh 1.

Nguyễn Đức Anh (Ảnh: CACC)

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, nam bị cáo lại rời nhà. Rạng sáng 3/9, Đức Anh mang theo hung khí, một mình chạy xe máy đến khu vực nhà P.A. Lần này, bị cáo tìm cách trèo vào nhà cô gái.

Khi bị cha của P.A. phát hiện và dọa báo công an, Đức Anh không thể tiếp cận căn nhà theo cách này. Theo cáo trạng, nam thanh niên sau đó tìm cách đi từ khu vực mái nhà sang nhà hàng xóm.

Điểm đến của Đức Anh là căn nhà của ông Q. (40 tuổi), người không có mâu thuẫn hay quan hệ gì với bị cáo.

Đức Anh đột nhập vào nhà ông Q. qua cửa tầng 2 rồi đi xuống tầng trệt. Khi bị ông Q. phát hiện, bị cáo dùng hung khí tấn công người đàn ông này. Trong lúc giằng co, ông Q. chống trả. Tuy nhiên, cuộc đối đầu nhanh chóng trở thành thảm kịch đối với cả gia đình.

Bị cáo Anh lần lượt tấn công vợ và 2 con của ông Q., khiến 3 người tử vong. Riêng ông Q. cũng bị tấn công nhiều lần, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 76%. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu và hiện vẫn phải tiếp tục điều trị.

Trong vụ án này, ông Q. vừa là bị hại, vừa là đại diện hợp pháp của các nạn nhân đã tử vong. Do đang điều trị, các yêu cầu về dân sự sẽ được ông Q. trình bày tại phiên tòa sơ thẩm. Đến nay, Nguyễn Đức Anh chưa bồi thường cho các nạn nhân.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Đức Anh có trách nhiệm bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần đối với các nạn nhân tử vong và chi phí chữa trị thương tích cho ông Q. theo quy định của pháp luật.

Tags

Nguyễn Đức Anh

Đồng Nai

giết người

TAND

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