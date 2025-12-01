Ngày làm văn phòng, tối làm shipper kiếm tiền triệu

Ban ngày là dân công sở chính hiệu, tối đến lại khoác balo, mở ứng dụng giao đồ ăn và bắt đầu những cuốc ship quanh thành phố - Đây là nhịp sống mà Kevin, một luật sư từng làm việc tại hãng luật lớn ở Mỹ, đã duy trì suốt nhiều năm qua để gia tăng thu nhập. Với anh, làm shipper ngoài giờ hành chính không chỉ là cách kiếm thêm tiền mà còn là một lựa chọn tài chính linh hoạt, thực tế và phù hợp với lối sống hiện đại.

Kevin từng khiến nhiều người ngạc nhiên khi tiết lộ bản thân từng tốt nghiệp trường luật danh tiếng, có thu nhập 6 con số mỗi năm, nhưng lại chọn công việc làm shipper giao đồ ăn như một nghề tay trái. Tuy nhiên, chính Kevin cho rằng những ứng dụng giao đồ ăn như Postmates, DoorDash, Uber Eats hay Grubhub lại mang đến một lợi thế mà không nhiều công việc ngoài giờ có được: Không ràng buộc thời gian,, không cần cam kết dài hạn và quan trọng nhất là KHÔNG GÂY ĐAU ĐẦU, STRESS - điều vốn đã quá dư thừa từ công việc fulltime giờ hành chính.

Quan trọng hơn cả, thu nhập từ công việc làm shipper này cũng ở mức khá.

Kevin

Theo chia sẻ của Kevin, anh đã giao đồ ăn suốt hơn 5 năm và hiện coi đây là nguồn thu ngoài giờ hiệu quả nhất. Trung bình, trong những khung giờ cao điểm như giờ ăn tối hay cuối tuần, anh có thể kiếm khoảng 40 USD mỗi giờ (khoảng 1 triệu đồng) - Con số mà nhiều người làm công việc toàn thời gian cũng khó đạt được. Dĩ nhiên, Kevin thừa nhận mức thu nhập còn phụ thuộc rất nhiều vào khu vực, thời điểm làm việc và chiến lược lựa chọn đơn hàng. Nhưng với anh, giao đồ ăn rõ ràng không còn là một công việc "thu nhập thấp" như định kiến ban đầu của anh.

Kevin thường sử dụng xe đạp hoặc scooter để giao đồ ăn thay vì ô tô. Việc này giúp anh tiết kiệm đáng kể chi phí xăng xe, bảo dưỡng, gửi xe, đồng thời biến thời gian làm việc thành thời gian vận động, rèn luyện sức khỏe. Với Kevin, cảm giác vừa kiếm tiền vừa tập thể dục, lại có cơ hội khám phá thành phố theo một cách rất khác, là điểm cộng lớn mà ít công việc tay trái nào mang lại.

Bên cạnh đó, Kevin cũng cho biết phần lớn mọi người đánh giá thấp thu nhập từ giao đồ ăn vì cho rằng đây là công việc không đòi hỏi kỹ năng cao. Tuy nhiên, khi tiếp cận nó như một bài toán tối ưu hóa thời gian và công sức, mức thu nhập lại trở nên rất đáng kể. Anh thường chỉ làm việc vào giờ cao điểm như bữa tối và 2 ngày cuối tuần khi nhu cầu đặt đồ ăn tăng mạnh. Mỗi đơn hàng anh nhận thường mang về từ 6-8 USD (khoảng 150.000-200.000 đồng), và trong một giờ có thể hoàn thành 5-6 đơn nếu chọn khu vực đông đúc và quen đường. Như vậy, mức thu nhập dao động từ 30-48 USD mỗi giờ (khoảng 750.000 đến hơn 1,2 triệu đồng).

Dù vậy, Kevin cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng công việc này khó có thể duy trì mức thu nhập cao nếu làm toàn thời gian, bởi nhu cầu giao đồ ăn không đồng đều suốt cả ngày. Chính vì thế, giao đồ ăn lại đặc biệt phù hợp để làm ngoài giờ hành chính, khi người lao động chỉ cần tranh thủ những khung giờ "đắt giá" nhất để kiếm thêm tiền mà không ảnh hưởng đến công việc chính.

Một điểm thú vị khác trong câu chuyện của Kevin là cách anh nhìn nhận việc kiếm tiền nhỏ nhưng đều đặn. Anh gọi đó là nguyên lý tích lũy ngược. Thay vì tiết kiệm từng khoản chi nhỏ như ly cà phê mỗi ngày, Kevin tận dụng những khoảng thời gian rảnh để kiếm thêm vài USD mỗi giò. Theo anh, nếu mỗi ngày kiếm thêm 10 USD (khoảng 250.000 đồng) và đầu tư số tiền đó đều đặn, sau 30 năm, con số tích lũy có thể vượt 360.000 USD (hơn 9 tỷ đồng).

Tuy nhiên, Kevin cũng không né tránh những nhược điểm của công việc shipper ngoài giờ hành chính.

Trước hết, đây là công việc đòi hỏi sức khỏe, đặc biệt với những người sử dụng xe đạp hoặc xe máy. Thời tiết xấu, kẹt xe hay áp lực giao hàng đúng giờ đều có thể gây mệt mỏi. Bên cạnh đó, thu nhập không cố định, phụ thuộc vào lượng đơn, tiền tip và chính sách của từng nền tảng. Nếu không tỉnh táo chọn đơn, người làm rất dễ rơi vào tình trạng tốn thời gian nhưng thu nhập thấp.

Chính vì vậy, Kevin luôn nhấn mạnh việc coi bản thân như một "doanh nghiệp nhỏ". Anh chỉ nhận những đơn hàng mang lại lợi nhuận hợp lý, sẵn sàng từ chối các đơn trả thấp hoặc quá xa. Khi đã quen việc, anh còn kết hợp nhiều ứng dụng cùng lúc để tối ưu hóa lộ trình, miễn là vẫn đảm bảo giao hàng đúng thời gian và không ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Kevin cho rằng sức hấp dẫn lớn nhất của việc làm shipper ngoài giờ nằm ở sự linh hoạt. Chỉ với một chiếc điện thoại, bất kỳ ai cũng có thể biến thời gian rảnh thành tiền. Có thể mỗi ngày chỉ là vài chục USD, nhưng với sự đều đặn và kỷ luật, khoản thu nhập nhỏ ấy hoàn toàn có thể trở thành nền tảng tài chính vững chắc trong tương lai. Thế nên với Kevin, đó không chỉ là chuyện giao đồ ăn, mà là cách chủ động kiểm soát dòng tiền và cuộc sống của chính mình.

(Nguồn: Budgets Are Sexy)