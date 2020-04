Ngày đầu về ra mắt phải ngủ thùng xe nhưng khi về làm dâu, cô gái khiến mẹ chồng phát ngại

Chị Thùy Dung (30 tuổi) và mẹ chồng Ngọc My mang đến chương trình "Mẹ chồng nàng dâu" số mới nhất những câu chuyện dở khóc dở cười.



Kỉ niệm không thể nào quên với hai mẹ con là ngày đầu chị Dung về ra mắt nhà chồng. Khi đó, bà My chưa muốn con trai lấy vợ vì sợ anh chưa đủ chín chắn sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu.

Thế nhưng "đùng một cái", anh chàng dẫn chị Dung về khiến bà My vô cùng bất ngờ.

"Mình không cho vô nhà luôn. Nhưng thằng con trai làm bên phân phối điện, có chiếc xe tải nhỏ. Thế là 2 anh chị ra thùng xe ngủ", bà nhớ lại.

Chị Dung còn nhớ như in tình huống khó xử đó. Cả hai vợ chồng chị về đúng lúc bà My chuẩn bị ra ngoài nhưng lý do thực sự là vì bà giận con trai. Sau khi thấy phản ứng của mẹ, con trai bà My rất giận.

Cặp đôi có 2 ngày liền ngủ ở thùng xe tải. Khi được hỏi về cảm xúc lúc đó, chị Dung chia sẻ không cảm thấy buồn nhiều.

Câu chuyện thay đổi khi chị Dung chính thức về làm dâu. Chị hát hay, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa vừa ý mẹ chồng, duy chỉ có việc đi siêu thị là khiến bà My "đau đầu".

Mỗi lần dẫn 2 con dâu, gồm cả chị Dung, đi siêu thị cùng, bà My rất khó xử. Bà là người trả tiền trong khi 2 cô gái tha hồ mua những món đồ yêu thích. Nhỡ các nàng có lấy 5,6 món liền lúc thì bà cũng làm thinh nhưng trong lòng lo lắng không biết có mang đủ tiền hay không.