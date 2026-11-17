Tôi định gom tất cả bỏ đi thì chồng vừa bước vào bếp đã vội cầm lấy chiếc hộp.

Sau gần 5 năm tích góp, vợ chồng tôi cuối cùng cũng mua được một căn nhà riêng ở Hà Nội. Trong quá trình tìm nhà, chồng tôi đặc biệt thích một căn nhà trong ngõ rộng, có ba tầng, diện tích vừa phải và nội thất còn khá mới. Dù giá căn nhà cao hơn một số nơi chúng tôi từng xem, anh vẫn liên tục thuyết phục tôi xuống tiền.

Tôi thấy căn nhà cũng ổn nên đồng ý. Chỉ có điều, từ lúc đi xem đến khi ký hợp đồng, chồng tôi tỏ ra sốt sắng một cách khó hiểu. Anh gần như không muốn xem thêm căn nào khác, thậm chí còn giục tôi chuyển cọc sớm vì sợ người khác mua mất.

Ngày nhận bàn giao, chủ cũ đã chuyển hết đồ đạc, chỉ còn vài vật dụng nhỏ trong các ngăn tủ. Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà bếp thì phát hiện một chiếc hộp thiếc cũ nằm sâu trong ngăn tủ dưới bồn rửa. Bên trong có vài tấm ảnh, một cuốn sổ ghi chép chi tiêu và chiếc chìa khóa nhỏ.

Tôi định gom tất cả bỏ đi thì chồng vừa bước vào bếp đã vội cầm lấy chiếc hộp. Anh nhìn những tấm ảnh bên trong rồi im lặng rất lâu. Khi tôi hỏi có chuyện gì, anh chỉ nói đây là đồ của người cũ, cứ để riêng ra, đừng vứt.

Screenshot 2026-11-17 102907

Tôi cầm một tấm ảnh lên xem và nhận ra người phụ nữ trong đó. Đó chính là vợ cũ của chồng tôi.

Tôi từng biết anh đã kết hôn một lần trước khi gặp tôi, nhưng anh rất ít khi nhắc đến cuộc hôn nhân ấy. Hai người ly hôn đã nhiều năm, không có con chung và gần như không còn liên hệ. Tôi chưa bao giờ nghĩ người phụ nữ ấy lại có liên quan đến căn nhà mà chúng tôi vừa mua.

Tôi hỏi thẳng, chồng cuối cùng cũng thừa nhận căn nhà này từng là tài sản của vợ cũ. Sau khi ly hôn, cô ấy được quyền sở hữu căn nhà theo thỏa thuận phân chia tài sản. Gần đây, cô ấy chuyển công tác vào Đà Nẵng nên quyết định bán nhà. Chồng tôi biết thông tin qua một người quen làm môi giới và chủ động đề nghị đi xem.

Anh giải thích rằng căn nhà có vị trí thuận tiện, giá bán hợp lý, hơn nữa anh từng sống ở đây nên hiểu rõ chất lượng xây dựng. Nhưng khi tôi hỏi tại sao anh không nói ngay từ đầu, anh lại im lặng.

Sau một hồi, anh mới thú nhận mình biết căn nhà có ý nghĩa đặc biệt với vợ cũ. Khi ly hôn, cô ấy từng muốn giữ lại nơi này vì đã dành gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để sửa sang, vun vén. Chồng tôi khi ấy không đồng ý, khiến cô phải vay mượn để thanh toán phần tài sản còn lại. Anh nói việc mua lại căn nhà lần này cũng là cách anh muốn giữ lại một nơi từng gắn với quãng đời cũ, đồng thời cảm thấy mình đã bù đắp được phần nào những thiệt thòi trước đây của cô.

Tôi nghe xong vừa bất ngờ vừa khó chịu. Tôi không phản đối quá khứ của chồng, nhưng việc anh giấu tôi nguồn gốc căn nhà và tự quyết định mua vì một lý do tình cảm khiến tôi cảm thấy mình bị đặt vào thế đã rồi.

Tối hôm đó, tôi vẫn để chiếc hộp thiếc trên kệ bếp. Tôi chưa biết nên giữ hay trả lại cho chủ cũ, nhưng có một điều chắc chắn: chúng tôi đã mua một căn nhà mới, vậy mà ngay ngày đầu tiên chuyển đến, tôi lại có cảm giác mình đang bước vào một phần quá khứ của chồng mà anh chưa từng kể.

Nếu là mọi người, mọi người có chấp nhận việc chồng giấu chuyện căn nhà từng thuộc về vợ cũ, hay đây là điều đáng lẽ anh phải nói rõ trước khi hai vợ chồng quyết định mua?