Ngày đầu tiên làm lại cuộc đời từ con số 0 của Trọng Đại

Từ đỉnh cao U23 Thường Châu đến hành trình "làm lại từ con số 0" ở tuổi 29 của Trọng Đại.

Nguyễn Trọng Đại, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam từng là một trong những tài năng triển vọng hàng đầu của bóng đá nội, vừa thu hút sự chú ý lớn từ dư luận khi công khai chia sẻ về bi kịch cuộc đời cùng quyết định dũng cảm tự đứng dậy ở tuổi 29.

Sinh năm 1997, Trọng Đại từng là cái tên sáng giá bậc nhất trong lứa cầu thủ trẻ. Anh từng giữ băng đội trưởng U19 Việt Nam, cùng U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017 và góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam lập nên kỳ tích Á quân tại Thường Châu năm 2018. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1,85 m, lối chơi thông minh cùng ngoại hình điển trai, tiền vệ này nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội. Ở thời điểm đỉnh cao, anh có trong tay tất cả: danh vọng, tiền bạc, nhà, xe cùng những mối quan hệ đình đám.

Tuy nhiên, danh vọng đến quá sớm khi chưa đủ trưởng thành đã khiến sự nghiệp của anh trượt dốc. Trọng Đại thừa nhận bản thân từng sa ngã vào vòng xoáy tiền bạc và sự tung hô. Sau sự cố tài chính, tâm lý nóng vội muốn gỡ lại những gì đã mất khiến anh liên tiếp đưa ra các quyết định sai lầm, dẫn đến mất phương hướng và tự đánh mất kỷ luật bóng đá. Bi kịch chạm đáy khi anh bước sang tuổi 29: chấn thương đứt dây chằng tước đi cơ hội thi đấu chuyên nghiệp, rơi vào cảnh thất nghiệp, tài chính kiệt quệ chỉ còn vài chục nghìn trong túi, trong khi mẹ ruột mắc bệnh ung thư mà anh không có tiền chữa trị.

Trọng Đại chia sẻ muốn làm lại cuộc đời (Ảnh: FBNV)

Ngày đầu tiên bắt đầu từ con số 0 của Trọng Đại

Sau bài đăng trải lòng công khai tìm kiếm cơ hội việc làm gây sốt mạng xã hội, Trọng Đại nhận được sự quan tâm lớn và nhiều lời đề nghị hỗ trợ tài chính từ cộng đồng. Dẫu vậy, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đã chủ động từ chối nhận tiền quyên góp để lựa chọn con đường tự lao động kiếm sống. Anh chia sẻ:

"Hôm qua, em Đại đã cố gắng đọc hết những tin nhắn và bình luận của mọi người. Nhiều quá nên em chưa thể trả lời hết được, mong mọi người thông cảm nhé. Em thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! Có nhiều người xin số tài khoản để gửi tiền giúp đỡ, nhưng em Đại xin được nhận tấm lòng của mọi người thôi ạ. Em muốn tự lao động để kiếm tiền và làm lại cuộc đời mình".

Hình ảnh mới nhất của Trọng Đại (Ảnh: FBNV)

Lắng nghe những tư vấn từ cộng đồng, Trọng Đại chọn bắt đầu hành trình tái thiết cuộc sống bằng việc thử sức ở lĩnh vực sáng tạo nội dung và đánh giá sản phẩm. Trong cột mốc "Ngày 1 – Đại bắt đầu làm lại từ con số 0", anh cho biết: "Em đọc thấy các anh chị chỉ cho Đại rất nhiều cách để bắt đầu. Hôm nay, em xin thử cách đầu tiên: review một sản phẩm mà em đã sử dụng và thật sự thấy tốt. Ngày đầu tiên chắc chắn còn nhiều vụng về, mong mọi người góp ý để em Đại làm tốt hơn mỗi ngày ạ".

Thái độ từ chối sự giúp đỡ thụ động và nỗ lực vươn lên bằng sức lao động chân chính của Trọng Đại đang nhận được rất nhiều cảm thông và ủng hộ từ công chúng. Hành trình làm lại của anh không chỉ là nỗ lực tự cứu lấy bản thân, mà còn là bài học đắt giá cho các thế hệ cầu thủ trẻ về bản lĩnh trước những cám dỗ của danh vọng.