Ngày đầu tiên đi làm mà nhìn thấy 3 điều này trên bàn làm việc, xin chúc mừng bạn đã “đổi vận”

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã dần khép lại. Những bữa cơm sum họp, những buổi ngủ nướng hiếm hoi, những chuyến đi ngắn ngày để “xả hơi” sau một năm dài mệt mỏi cũng chính thức nhường chỗ cho nhịp sống quen thuộc. Thành phố trở lại với dòng xe kín chỗ mỗi sáng, quán cà phê mở cửa từ sớm, và dân công sở lại ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu một vòng quay mới của công việc, deadline và trách nhiệm.

Ngày đầu tiên đi làm sau Tết luôn là một thời điểm rất đặc biệt. Đó là lúc người ta dễ nhìn thấy rõ nhất trạng thái của chính mình: còn động lực hay đã cạn pin, còn gắn bó hay chỉ đang cố gắng chịu đựng. Có người bước vào công ty với tâm thế hăm hở cho một năm mới, nhưng cũng có không ít người chỉ mong thời gian trôi nhanh để… hết ngày.

Thế nhưng, có một điều thú vị: đôi khi, vận trình công việc không thể hiện ở lời nói hay mục tiêu to tát, mà lại lộ ra rất rõ qua những chi tiết nhỏ. Cụ thể hơn, chỉ cần nhìn vào bàn làm việc trong ngày đầu tiên sau Tết, bạn đã có thể phần nào đoán được năm nay của mình sẽ “lên hương” hay tiếp tục chật vật.

1. Bàn làm việc gọn gàng hoặc bạn thật sự muốn dọn lại nó

Sau một kỳ nghỉ dài, bàn làm việc thường phản ánh rất rõ trạng thái tinh thần của chủ nhân. Có những chiếc bàn phủ đầy giấy tờ cũ, ly cà phê bỏ quên từ trước Tết, dây sạc rối tung, đồ đạc nằm lộn xộn không theo một trật tự nào. Đó thường là dấu hiệu của sự quá tải kéo dài khi người ta không còn đủ năng lượng để quan tâm đến không gian làm việc của chính mình.

Ngược lại, nếu trong ngày đầu tiên đi làm, bạn ngồi xuống và nhận ra bàn làm việc của mình tương đối gọn gàng, hoặc chí ít, bạn có mong muốn dọn dẹp lại nó, thì đó là một tín hiệu rất đáng mừng.

Sự gọn gàng ở đây không mang tính hình thức. Nó không phải là chuyện bàn sạch để “lấy may”, cũng không phải vì sợ sếp đi ngang qua nhìn thấy. Thực chất, mong muốn sắp xếp lại bàn làm việc phản ánh việc bạn đang muốn sắp xếp lại nhịp sống và công việc của mình. Bạn không còn né tránh, không buông xuôi, không để mọi thứ trôi theo quán tính.

Với nhiều người đi làm lâu năm, đặc biệt là sau một năm nhiều biến động, chỉ cần còn muốn dọn bàn, còn muốn tạo ra một không gian dễ chịu để ngồi làm việc, đã là dấu hiệu cho thấy họ chưa bỏ cuộc với công việc hiện tại – hoặc ít nhất, chưa bỏ cuộc với chính mình.

2. Có một món đồ mới xuất hiện trên bàn làm việc

Một chậu cây nhỏ đặt ở góc bàn. Một cuốn sổ mới tinh. Một cây bút vừa mua đầu năm. Thậm chí chỉ là một chiếc ly nước được thay mới sau Tết. Những món đồ này thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí có phần vụn vặt, nhưng lại nói lên nhiều điều hơn chúng ta tưởng.

Người đã quá mệt mỏi với công việc thường có xu hướng “để mặc cho xong”. Họ không còn hứng thú mua thêm bất cứ thứ gì cho bàn làm việc, không muốn đầu tư thời gian hay tiền bạc cho không gian mình phải ngồi tám tiếng mỗi ngày. Mọi thứ chỉ cần đủ dùng, đủ tồn tại.

Trong khi đó, người vẫn còn kỳ vọng với công việc sẽ muốn làm mới không gian làm việc của mình, dù chỉ bằng những thay đổi rất nhỏ. Một món đồ mới trên bàn làm việc cho thấy bạn đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: “Mình vẫn ở đây, và mình muốn năm nay khá hơn năm cũ.”

Đây không phải là sự lạc quan mù quáng, mà là một dạng chủ động rất thực tế. Bạn không chờ đợi một bước ngoặt lớn, không đợi vận may từ trên trời rơi xuống. Bạn bắt đầu bằng việc tạo cho mình cảm giác dễ chịu hơn mỗi khi ngồi vào bàn – một điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại có tác động lâu dài đến tinh thần làm việc.

3. Bạn mở máy tính và không cảm thấy “sợ”

Có một câu hỏi rất thật mà nhiều người đi làm ngại trả lời: “Bạn có sợ mở máy tính vào ngày đầu tiên đi làm sau Tết không?”

Sợ ở đây không phải là hoảng loạn, mà là cảm giác nặng trĩu khi nghĩ đến email chưa đọc, công việc tồn đọng, những vấn đề chờ xử lý, hay áp lực vô hình từ môi trường làm việc.

Nếu trong ngày đầu tiên quay lại, bạn bật máy tính, mở email, đăng nhập hệ thống công việc mà không thấy tim mình trĩu xuống, không có cảm giác muốn trì hoãn, không muốn lảng tránh, thì đó là một dấu hiệu cực kỳ quan trọng.

Điều này cho thấy bạn không bị mắc kẹt trong trạng thái căng thẳng kéo dài, không có “quả bom” nào chờ sẵn sau kỳ nghỉ, và quan trọng nhất: bạn vẫn đang kiểm soát được công việc của mình, thay vì để công việc kiểm soát bạn.

Trong bối cảnh nhiều người đi làm với tâm thế cạn pin ngay từ đầu năm, việc không sợ mở máy tính không phải là điều hiển nhiên. Nó cho thấy bạn đang ở một vị trí tương đối an toàn về mặt tinh thần, và đó chính là nền tảng quan trọng nhất để phát triển lâu dài.

Nhiều người nghĩ rằng đổi vận trong công việc phải đi kèm với thăng chức, tăng lương, đổi công ty, hay ít nhất là một cú nhảy vọt nào đó. Nhưng trên thực tế, với phần lớn người đi làm, đổi vận thường diễn ra rất âm thầm.

Đó là khi bạn không còn thấy mỗi ngày đi làm là một gánh nặng. Khi bạn vẫn có năng lượng để chăm chút cho không gian làm việc của mình. Khi bạn còn đủ bình tĩnh để đối diện với công việc, thay vì chỉ cố gắng chịu đựng.

Những dấu hiệu này không hào nhoáng, không dễ khoe trên mạng xã hội, nhưng lại phản ánh một sự thật quan trọng: bạn đang đi đúng hướng, hoặc ít nhất là không đi lạc.

