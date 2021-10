Ngày đầu bay nội địa trở lại, 27 chuyến bay không thể cất cánh

Ngày 10-10, các chuyến bay thương mại đã chính thức cất cánh trở lại tại nhiều tỉnh, thành ở cả 3 miền. Theo số liệu tổng hợp, các hãng hàng không đã khai thác tổng cộng 11 chuyến bay thương mại với 401 hành khách. Trong đó, Vietnam Airlines thực hiện tổng cộng 7 chuyến bay, VietJet 2 chuyến, Bamboo Airways 2 chuyến.

Hành khách lên máy bay chuyến VN213 từ Hà Nội đi TP HCM chiều 10-10. Ảnh: Vũ Tuấn

Chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines khai thác số hiệu VN1394 có hành trình TP HCM đi Quy Nhơn lúc 11 giờ 35. Trong ngày 10-10, Vietnam Airlines thực hiện tổng cộng 7 chuyến bay nội địa theo lịch bay được giao, 1 chuyến bay chở khách công vụ.

Riêng chuyến bay Hà Nội đi TP HCM lúc 14 giờ 30 với 160 khách. Chuyến bay được khai thác bằng máy bay thân rộng, lượng khách kín chỗ theo quy định giãn cách trên máy bay. Chuyến chiều ra TP HCM - Hà Nội vào cuối giờ chiều cùng ngày là chuyến bay công vụ, không có khách thương mại.

Do đến sáng 10-10, UBND TP Hà Nội vẫn chưa cung cấp phương án bố trí nơi cách ly tập trung cho các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay Nội Bài theo kế hoạch đã thống nhất với Bộ GTVT nên Vietnam Airlines chưa khai thác chuyến bay thương mại chở khách từ TP HCM, Đà Nẵng ra Hà Nội trong ngày 10-10 theo kế hoạch. Với những khách đã đặt chỗ hành trình TP HCM - Hà Nội ngày 10-10, hãng đã chuyển sang lịch bay những ngày tiếp theo.

Tỷ lệ lấp đầy nhiều chuyến bay đi từ Hà Nội, TP HCM của Vietnam Airlines ngày 10-10 dao động từ 70% đến xấp xỉ 100%. Các chuyến từ địa phương khác có tỷ lệ lấp đầy chưa cao nhưng được kỳ vọng sẽ tăng lên sau khi lịch bay duy trì ổn định trong những ngày tới.

Các chuyến bay đều được khai thác giãn cách ghế, giảm số lượng chỗ theo quy định của nhà chức trách. Mặt khác, có những chuyến bay khai thác bằng máy bay nhỏ ATR-72 nên tổng lượng khách khá thấp.

Theo số liệu từ Bộ Giao thông vận tải, trong ngày 10-10, có những chuyến bay lượng hành khách khá thấp như chuyến Chu Lai - TP HCM có 5 khách; chuyến Đà Nẵng - TP HCM 14 khách; Nha Trang - TP HCM 20 khách; Quy Nhơn - TP HCM 20 khách...

Có tới 27 chuyến bay được cấp phép nhưng không thực hiện được. Trong đó, Vietnam Airlines không khai thác 11 chuyến bay; Vietjet 10 chuyến và Bamboo Airways 6 chuyến không thực hiện so với kế hoạch ban đầu.

Nguyên nhân chuyến TP HCM đi Hà Nội và chuyến khứ hồi Hà Nội-Đà Nẵng không thực hiện do khách phải cách ly tập trung nhưng hướng dẫn cách ly tập trung cụ thể của Hà Nội chưa có.

Chuyến TP HCM đi Thừa Thiên-Huế và ngược lại không thực hiện được do hành khách phải đăng ký trước và phải được phê duyệt của tỉnh để đến Thừa Thiên-Huế. TP HCM-Quảng Bình và ngược lại: Không thực hiện do khách phải cách ly tập trung nên khách bỏ chỗ.

Nhiều chuyến bay không thực hiện do không có khách như đường bay TP HCM đi đến Kiên Giang, Cà Mau, Lâm Đồng. Nhiều chuyến không thực hiện do không kịp mở bán như TP HCM đi đến Phú Yên, Gia Lai; Đà Nẵng đi đến Đắc Lắk. Có chuyến không thực hiện do bão như TP HCM đi đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng.

Hướng dẫn hành khách khai báo bản cam kết trước chuyến bay tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) - Ảnh: Vũ Tuấn

Trước đó, theo kế hoạch thí điểm được Bộ GTVT phê duyệt, từ ngày 10 đến hết ngày 20-10, sẽ mở lại 19 đường bay, với 19 chuyến khứ hồi (38 chuyến bay/ngày).

Tuy nhiên, theo kế hoạch của hãng hàng không, Vietnam Airlines dự kiến nối lại 14 đường bay, Vietjet mở lại 15 đường bay, Bamboo Airways khôi phục 12 đường bay.