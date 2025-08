Ngày đầu bán xăng E10 tại Hà Nội: Khách hàng sẵn sàng mua để bảo vệ môi trường

Tại Hà Nội, PVOIL triển khai bán xăng sinh học E10 RON95 tại 4 cửa hàng gồm: Cửa hàng xăng dầu Thái Thịnh; cửa hàng xăng dầu Nghĩa Tân, cửa hàng xăng dầu Liên Ninh và cửa hàng xăng dầu Châu Can. Giá xăng E10 tại thị trường vùng 1 được công bố ở mức 19.600 đồng/lít, thấp hơn 240 đồng/lít so với giá xăng RON95 (19.840 đồng) và cao hơn 199 đồng/lít so với xăng E5 RON92 (19.401 đồng/lít).