Ngày cuối năm, công an xã chia sẻ 10 bức ảnh chụp người dân khiến MXH xôn xao

Vào khoảng 15h10' ngày 13/2, tại khu vực ngã tư đường Độc Lập – Trần Quang Diệu (xã Phú Giáo, TPHCM) xảy ra sự cố giao thông liên quan đến xe tải mang BKS: 50H-685.50 do anh Nguyễn Văn Hảo (SN 1996, ngụ xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau) điều khiển.

Theo ghi nhận ban đầu, xe tải chở bia lưu thông theo hướng từ chợ Phước Vĩnh đến ngã tư và quay đầu xe. Do mặt đường nghiêng, nhiều bia trên thùng xe bị rơi xuống lòng đường. Nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, cùng người dân hỗ trợ tài xế thu gom bia, dọn dẹp hiện trường.

Nhờ tinh thần trách nhiệm và sự chung tay hỗ trợ của người dân, toàn bộ số hàng hóa đã được thu gom an toàn, tình hình trật tự giao thông nhanh chóng được ổn định.

Người dân địa phương chung tay giúp đỡ tài xế. (Nguồn ảnh: Công an xã Phú Giáo)

Trang thông tin của Công an xã Phú Giáo đã đăng tải thông tin cùng 10 bức ảnh ghi lại hiện trường vụ việc. Trong những bức ảnh ấy, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang cùng chung tay giúp tài xế thu gom hàng nghìn lon bia vương vãi trên đường.

Giữa những ngày cuối năm tất bật, khi ai cũng bận rộn lo toan công việc và chuẩn bị cho Tết, hình ảnh người dân xã Phú Giáo cùng lực lượng công an kiên nhẫn cúi xuống nhặt từng lon bia rơi trên đường khiến tất cả cảm thấy trân quý và ấm lòng.

Những hành động giản dị ấy nhắc chúng ta rằng, giá trị của cộng đồng không nằm ở điều lớn lao mà ở chính sự sẻ chia rất đời thường. Cuối năm, khi ai cũng mong bình an và may mắn, nghĩa cử đẹp này càng trở nên ý nghĩa hơn.

Qua sự việc, Công an xã Phú Giáo cũng đưa ra khuyến cáo các tài xế khi tham gia giao thông, đặc biệt là phương tiện chở hàng hóa, cần chú ý quan sát địa hình, phân bổ hàng hóa hợp lý và đảm bảo an toàn khi quay đầu xe, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.