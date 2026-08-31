Ngày cuối cùng Tim Cook ngồi ghế CEO Apple

Ngày 31/8, Tim Cook kết thúc nhiệm kỳ CEO Apple, sau 15 năm điều hành tập đoàn công nghệ Mỹ.

Từ ngày 1/9, vị trí này được chuyển giao cho John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple.

Sau khi rời ghế CEO, Tim Cook tiếp tục gắn bó với Apple trên cương vị Chủ tịch điều hành. Ông sẽ hỗ trợ công ty trong một số vấn đề, bao gồm quan hệ với các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu.

Tim Cook gia nhập Apple năm 1998 theo lời mời của Steve Jobs. Ông từng phụ trách hoạt động bán hàng toàn cầu trước khi trở thành Giám đốc vận hành (COO) vào năm 2005. Năm 2011, Tim Cook chính thức kế nhiệm Steve Jobs, tiếp quản vị trí CEO trong giai đoạn Apple đứng trước nhiều kỳ vọng về khả năng duy trì đà tăng trưởng.

Tim Cook sẽ chuyển giao vị trí CEO lại cho người kế nhiệm John Ternus. (Ảnh: Apple)

Trong 15 năm dưới sự điều hành của Tim Cook, Apple mở rộng đáng kể quy mô kinh doanh. Vốn hóa thị trường của công ty tăng từ khoảng 350 tỷ USD thời điểm ông nhậm chức lên hơn 4.000 tỷ USD hiện nay.

Doanh thu thường niên cũng tăng từ khoảng 108 tỷ USD năm 2011 lên 416 tỷ USD vào năm 2025. Trong đó, doanh thu iPhone tăng từ 47,1 tỷ USD lên 209,6 tỷ USD.

Bên cạnh việc duy trì vị thế của iPhone, Apple dưới thời Tim Cook còn mở rộng hệ sinh thái sản phẩm với Apple Watch và AirPods. Mảng dịch vụ cũng được đẩy mạnh, với doanh thu vượt 100 tỷ USD, trở thành nguồn thu lớn thứ hai của Apple sau iPhone.

Một trong những thay đổi đáng chú ý khác là việc Apple chuyển từ sử dụng chip Intel sang dòng chip do chính công ty thiết kế cho máy Mac. Apple Silicon giúp hãng chủ động hơn về phần cứng, đồng thời cải thiện hiệu năng và thời lượng pin trên nhiều mẫu máy.

Dù vậy, giai đoạn cuối nhiệm kỳ của Tim Cook cũng đặt Apple trước những bài toán mới. Công ty đang phải tăng tốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trong khi sức ép tìm kiếm sản phẩm có thể tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới ngày càng lớn.

John Ternus sẽ tiếp quản Apple trong bối cảnh đó. Tân CEO được kỳ vọng tiếp tục duy trì thế mạnh phần cứng của công ty, đồng thời thúc đẩy những hướng phát triển mới liên quan đến AI và các thiết bị thế hệ tiếp theo.

Apple được cho là đang chuẩn bị nhiều sản phẩm đáng chú ý, trong đó có iPhone màn hình gập, kính thông minh và các thiết bị tích hợp sâu hơn với AI.

Sau 15 năm, Tim Cook rời vị trí điều hành cao nhất nhưng vẫn tiếp tục hiện diện tại Apple. Với John Ternus, ngày 1/9 sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới đối với hãng công nghệ có giá trị vốn hóa hàng đầu thế giới.