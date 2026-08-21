Ngay cạnh SVĐ lớn nhất thế giới, Vingroup sẽ xây tổ hợp lớn nhất hành tinh cho 3 môn thể thao 'lạ mà quen'

Tổ hơp là công viên phức hợp 300 sân thi đấu cho bộ ba môn thể thao này.

Trong đồ án quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex) vừa được Tập đoàn Vingroup công bố tại phía Nam Hà Nội, phân khu công viên Tennis - Pickleball - Padel rộng hơn 40 ha nổi lên như một điểm nhấn tiên phong. Với quy mô quy tụ gần 300 sân tập luyện và thi đấu, đây được định hình là tổ hợp thể thao dùng vợt lớn nhất hành tinh, mang sứ mệnh định hình phong cách sống thể thao mới cho người dân đô thị.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, do AI hỗ trợ thiết kế

Bộ ba môn thể thao dùng vợt "lạ mà quen"

Sự kết hợp giữa Tennis, Pickleball và Padel trong cùng một đại công viên 40 ha mang đến trải nghiệm "lạ mà quen" đầy thú vị cho cộng đồng yêu thể thao:

Tennis (Quần vợt): Là môn thể thao kinh điển đã khẳng định vị thế vững chắc qua nhiều thập kỷ, quần vợt gắn liền với hình ảnh đỉnh cao của tính kỷ luật, sức bền và nghệ thuật kiểm soát không gian. Thi đấu trên mặt sân rộng lớn, tennis đòi hỏi người chơi phải sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, tốc độ di chuyển bao sân linh hoạt cùng kỹ thuật vung vợt đạt độ chuẩn xác tuyệt đối.

Pickleball: Ra đời từ sự giao thoa độc đáo giữa bóng bàn, cầu lông và tennis, pickleball đang tạo nên làn sóng bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam cũng như trên thế giới nhờ tính gắn kết cộng đồng cực cao. Sở hữu kích thước sân nhỏ gọn, vợt nhẹ dạng phẳng cùng quả bóng nhựa rỗng có lỗ, môn thể thao này giúp người chơi dễ dàng làm quen chỉ sau vài buổi tập mà không gặp rào cản quá lớn về thể lực. Nhịp độ trận đấu diễn ra nhanh, liên tục với những pha xử lý bóng tinh tế, mang lại tiếng cười sảng khoái, giảm thiểu áp lực và phù hợp cho mọi thế hệ trong gia đình cùng tham gia tranh tài.

Padel: "Người anh em" mới mẻ nhưng đang bùng nổ mạnh mẽ tại châu Âu và Nam Mỹ. Môn thể thao này thi đấu trong sân kính có tường bao quanh, cho phép bóng nảy từ tường như môn bóng quần (squash), tạo nên những pha bóng đôi đầy tính chiến thuật, kịch tính và giàu tính kết nối đồng đội. Người chơi sử dụng vợt nhỏ và nhẹ hơn vợt tennis, mặt vợt lỗ lưới, giúp tạo ra hiệu suất tốt khi chơi trên tường. Bóng padel cũng nặng hơn so với bóng tennis thông thường.

Việc quy tụ đồng bộ gần 300 sân cho bộ ba này không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tập luyện phong trào của người dân và du khách, mà còn tạo đủ điều kiện cơ sở vật chất để Hà Nội đăng cai đồng thời nhiều giải đấu mở rộng cấp khu vực và quốc tế.

Hình minh họa công viên Tennis - Pickleball - Padel trong tương lai bằng AI, không phải hình ảnh chính thức từ chủ đầu tư

Mắt xích quan trọng trong đại quần thể thể thao hơn 400 ha

Công viên thể thao dùng vợt kỷ lục thế giới là một cấu phần thuộc Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương có tổng diện tích hơn 400 ha. Quần thể được quy hoạch khép kín, hiện đại nhằm giải quyết căn cơ bài toán thiếu hụt hạ tầng thể thao thành tích cao suốt nhiều thập kỷ qua của Việt Nam, tối ưu hóa công năng vận hành và đưa Thủ đô trở thành điểm đến đủ năng lực đăng cai các đại hội thể thao đa môn tầm cỡ châu lục.

Hình minh họa Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương trong tương lai bằng AI, không phải hình ảnh chính thức từ chủ đầu tư



Song hành cùng cụm công viên thể thao đại chúng là sân vận động trung tâm VinFast - Trống Đồng với diện tích 73,3 ha. Công trình gây ấn tượng khi sở hữu sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi cùng hệ mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ xây dựng xanh, sân vận động dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Mang hình tượng Trống Đồng Đông Sơn kết hợp kiến trúc hiện đại, công trình không chỉ sẵn sàng cho các trận chung kết FIFA World Cup mà còn là "siêu sân khấu" cho các sự kiện âm nhạc toàn cầu, thúc đẩy nền kinh tế sự kiện và du lịch giải trí cho Hà Nội.