Ngày càng nhiều người hỏi: Bao giờ VinBus mở thêm tuyến mới?

Với không ít người, VinBus không còn đơn thuần là một phương tiện công cộng, mà dần trở thành khoảng nghỉ dễ chịu giữa nhịp sống đô thị nhiều áp lực.

Những phút hiếm hoi được "nghỉ" giữa thành phố đông đúc

7h sáng, dòng xe trên đường Điện Biên Phủ (TP.HCM) đã kín đặc. Với Hải Yến, chuyên viên nhân sự sống tại Bình Thạnh, quãng đường đi làm từng là khoảng thời gian khiến cô ngại nhất trong ngày vì nắng nóng, khói bụi và cảnh kẹt xe kéo dài.

Một ngày mưa lớn cuối năm ngoái, cô chọn đi VinBus thay vì tự lái xe qua những tuyến đường ngập nước. Quyết định mang tính tình huống ấy lại trở thành trải nghiệm khiến cô thay đổi suy nghĩ. "Không gian trên xe khá yên tĩnh và dễ chịu. Có hôm lên xe mát quá, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Trước đây tự chạy xe máy đi làm, tới nơi là đã thấy đuối rồi", chị Yến chia sẻ.

Không gian yên tĩnh và vận hành êm là điều khiến nhiều hành khách thay đổi cách nhìn về xe buýt.

Cảm giác này cũng quen thuộc với Quang Minh, một lập trình viên tại Hà Nội. Công việc thường xuyên phải nhìn màn hình nhiều giờ khiến Minh đặc biệt ngại việc tự lái xe sau giờ tan làm.

Trước đây, anh thường chọn xe công nghệ để "đỡ căng thẳng hơn tự lái". Nhưng vài tháng gần đây, Minh bắt đầu chuyển sang đi VinBus cho một số chặng cố định. "Sau một ngày làm việc căng, việc được ngồi xuống, đeo tai nghe và nhìn thành phố trôi qua chậm hơn một chút khiến đầu óc dễ chịu hơn nhiều. Giờ với tôi, đó giống như một khoảng nghỉ ngắn trước khi về nhà", anh kể.

Nhiều người xem VinBus như "khoảng nghỉ ngắn" giữa nhịp sống vội vã.

Không ít hành khách trẻ cũng cho biết điều khiến họ thay đổi thói quen di chuyển là cảm giác thoải mái trong suốt hành trình. Việc xe vận hành êm hơn, ít tiếng ồn và không còn mùi nhiên liệu khiến trải nghiệm đi xe buýt trở nên nhẹ nhàng hơn trước.

Trên mạng xã hội, nhiều video ghi lại cảnh hành khách tranh thủ nghỉ ngơi trên VinBus, trẻ nhỏ thích thú ngồi sát cửa kính nhìn phố phường hay người lớn tuổi chủ động lựa chọn xe buýt điện cho việc di chuyển hàng ngày thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận tích cực.

Khi giao thông công cộng không còn là lựa chọn "bất đắc dĩ"

Cùng với sự thay đổi trong trải nghiệm người dùng, giao thông công cộng xanh cũng đang dần trở thành một phần trong nhịp sống đô thị mới.

Sau 7 năm vận hành, VinBus đã thực hiện hơn 127 triệu km di chuyển xanh, tương đương hơn 3.100 vòng quanh Trái Đất. Theo số liệu từ hệ thống này, hơn 114 triệu kg CO₂ đã được cắt giảm nhờ việc thay thế dần các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng xe buýt điện, tương đương khả năng hấp thụ của hơn 5,2 triệu cây xanh trong một năm.

Những con số này cho thấy ý nghĩa của xe buýt điện mà còn cho thấy thói quen di chuyển mới tại các đô thị lớn, nơi ngày càng nhiều người ưu tiên những hành trình xanh dễ chịu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, một chuyên gia theo dõi lĩnh vực giao thông, điều các thành phố cần hiện nay không chỉ là thêm phương tiện giao thông, mà là những mô hình đủ thuận tiện và dễ chịu để người dân muốn sử dụng hàng ngày. "Giao thông công cộng chỉ thực sự phát huy giá trị khi người dân chủ động lựa chọn như một phần trong nhịp sống hàng ngày. Khi nhiều người sẵn sàng đi lại bằng phương tiện công cộng, áp lực giao thông đô thị cũng sẽ giảm đi đáng kể, môi trường cũng xanh hơn, sạch hơn", ông nhận định.

Thực tế, trên nhiều diễn đàn, ngày càng nhiều người đặt câu hỏi: "Bao giờ VinBus mở thêm tuyến mới?". Đó cũng là dấu hiệu cho thấy giao thông công cộng đang dần được nhìn nhận khác đi: không chỉ để di chuyển, mà còn để con người có thêm những khoảng nghỉ dễ chịu giữa nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp.