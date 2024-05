Ngày càng nhiều hãng ô tô mới vào Việt Nam và đây là những quan tâm sau khi mua xe của khách hàng Việt

Kinh tế đi xuống trong năm 2023 vừa là điều bất lợi cho toàn thị trường ô tô Việt Nam khi xét về sản lượng và doanh số, nhưng cũng vừa là cơ hội cho những thương hiệu xe mới tìm cách xây dựng nền móng để đón đầu giai đoạn thị trường bùng nổ khi nền kinh tế khởi sắc. Cơ hội này đã được nhiều hãng xe từ Châu Âu, Trung Quốc nắm bắt trong năm vừa qua, như Skoda, Haval, Omoda & Jaecoo, Lynk & Co và sắp tới đây sẽ còn BYD và Aion…

Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới vừa là tín hiệu mừng vì có thêm nhiều lựa chọn mới, nhưng cũng khiến không ít khách hàng Việt cảm thấy băn khoăn. Xét về mức độ uy tín của thương hiệu, những hãng xe mới kể trên đều đã được bán ra khắp toàn cầu, và Việt Nam chỉ là một trong số những thị trường đó. Tuy nhiên, dịch vụ sau bán hàng (bảo hành, bảo dưỡng, sự hỗ trợ từ phía hãng…) mới là mối quan tâm lớn của đại đa số khách hàng hiện nay. Đó chính là yếu tố quan trọng giúp một hãng xe mới có được niềm tin lâu dài của khách hàng.

Mạng lưới xưởng dịch vụ

Theo thống kê từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong năm 2023, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vẫn là 2 thành phố có sức tiêu thụ ô tô lớn nhất cả nước với lần lượt 46.330 xe và 39.132 xe. Xếp ngay phía sau là Nghệ An với 10.304 xe và Đồng Nai với 10.080 xe đã được đăng kiểm. Các tỉnh khác tuy có mức tiêu thụ xe không bằng nhưng vẫn lên tới con số hàng nghìn xe mỗi năm. Điều đó cho thấy người tiêu dùng mua ô tô phủ khắp nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Nghệ An có lượng tiêu thụ ô tô chỉ dưới Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Việt Hùng

Chính vì vậy, nhiều khách hàng rất quan tâm tới mạng lưới xưởng dịch vụ của các hãng, đặc biệt là những cái tên mới xuất hiện Việt Nam từ năm 2023. Với những thương hiệu lớn và có mặt từ lâu đời như Toyota, Honda, Kia, Mazda (thuộc THACO Auto) hay Ford… thì mạng lưới xưởng dịch vụ sẽ không còn là mối bận tâm của khách mua xe. Tuy nhiên, nói về Skoda, Haval hay Lynk & Co - những thương hiệu mới đã bán xe ra thị trường - thì câu chuyện về mạng lưới xưởng dịch vụ được quan tâm hơn cả.

Một số thương hiệu xe mới dường như đã tính trước và chuẩn bị trước cho điều này. Ví dụ như với Lynk & Co, hãng xe này đã chọn GreenLynk Automotives làm đối tác phân phối. Lợi thế của việc hợp tác này đến từ việc GreenLynk Automotives thuộc hệ sinh thái của Tasco Auto (sở hữu Savico). Do đó, Lynk & Co hoàn toàn có thể tận dụng được các cơ sở dịch vụ của Tasco Auto trên toàn quốc để làm bảo hành và bảo dưỡng chính hãng cho khách hàng.

Lynk & Co tận dụng được cơ sở dịch vụ của Tasco Auto. Ảnh: Đại lý Lynk & Co

Bên cạnh đó, theo công bố mới nhất từ Tasco Auto, đơn vị này đang chiếm tới hơn 13% thị phần ô tô cả nước. Điều này càng cho thấy tiềm lực của doanh nghiệp này để khách hàng có thể an tâm hơn về dịch vụ sau bán hàng khi đã sở hữu xe.

Chất lượng tay nghề kỹ thuật viên

Những chiếc xe mới hiện nay có hàm lượng công nghệ cao. Các mẫu xe của Haval, Lynk & Co hay tới đây còn BYD, Aion đều được tích hợp những tính năng công nghệ hiện đại, hệ thống điều khiển phần lớn thao tác từ màn hình cảm ứng. Nói về công nghệ trong nhóm xe mới thì đặc biệt phải nhắc đến Lynk & Co khi xe của thương hiệu này được đưa lên tới trên 20 tính năng hỗ trợ lái thông minh (ADAS).

Càng nhiều công nghệ thì việc sữa chữa xe càng phức tạp. Ảnh minh họa: Robotics & Automation

Nhiều công nghệ mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng khi sử dụng, nhưng lại làm dấy lên mối lo ngại về những trục trặc có thể xảy ra sau này, vấn đề bảo hành ra sao, chất lượng tay nghề của kỹ thuật viên có đủ chuyên nghiệp hay không.

Skoda hay Lynk & Co là những thương hiệu mới nhưng phần nào đảm bảo được chất lượng tay nghề của người thợ sửa chữa. Như Tasco Auto (đơn vị sở hữu Savico) nói chung và Lynk & Co nói riêng, doanh nghiệp này rất chú trọng đến việc tuyển chọn và đào tạo tay nghề của kỹ thuật viên. Những người thợ của Tasco Auto từng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở cả phân khúc xe sang. Kể từ khi những chiếc xe Skoda hay Lynk & Co đầu tiên được bàn giao tới nay, chưa có trường hợp bảo dưỡng, sửa chữa nào bị khách hàng phản ánh.

Đội ngũ nhân viên của Lynk & Co được đào tạo trước khi hãng chính thức công bố ra mắt. Ảnh: Đại lý Lynk & Co

Chất lượng dịch vụ của hãng

Những hãng xe mới có xu hướng nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi nhằm tạo dựng niềm tin tới khách hàng cũng như cạnh tranh với những thương hiệu đã có tên tuổi lâu đời trên thị trường. Đó có thể là việc áp giá tốt cho linh kiện, phụ tùng thay thế, hoặc đó cũng có thể là những dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình và chuyên nghiệp hơn.

Skoda từng được nhiều khách hàng khen ngợi khi niêm yết giá công khai từng món phụ tùng tại đại lý, cũng như trưng bày những món đồ đó cho khách chiêm ngưỡng. Giá phụ tùng của Skoda cũng được nhiều khách hàng cho là hợp lý khi so sánh với nhiều thương hiệu châu Âu khác trên thị trường.

Hay với Lynk & Co, tuy đây không phải thương hiệu đến từ châu Âu nhưng nhiều linh, phụ kiện lại mang tiêu chuẩn châu Âu. Hãng xe này cũng đang thực hiện nước đi như Skoda khi áp giá linh, phụ kiện phải chăng, có thể so sánh với xe phổ thông. Do đó, khách hàng khi sử dụng xe Lynk & Co cũng sẽ không phải băn khoăn về các khoản chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

Phụ tùng Skoda được công khai giá tại đại lý. Ảnh: T/H

Đặc biệt hơn, Lynk & Co còn “chơi lớn” khi đưa ra những dịch vụ mà hiếm có thương hiệu ô tô nào ở Việt Nam có, ví dụ như cẩu kéo xe miễn phí 24/7 về các xưởng dịch vụ chính hãng trên khắp cả nước, hay dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trên đường nhanh chóng…

Quyền lợi của khách hàng

Yếu tố cuối cùng mà có lẽ nhiều khách hàng quan tâm là quyền lợi mà họ nhận được sau khi mua xe. Quyền lợi khách hàng là vấn đề lại gây dậy sóng mạng xã hội gần đây khi vào tháng 3/2024, một chủ xe Hàn Quốc bị từ chối bảo hành lỗi động cơ do người này không bảo dưỡng định kỳ trong xưởng dịch vụ chính hãng. Theo nguyên tắc mà hãng đặt ra, đúng là chủ xe sẽ không được nhận bảo hành. Trong trường hợp này, khách hàng là người chịu thiệt hoàn toàn.

Vì vậy, khách hàng khi mua xe cần tìm hiểu kỹ về điều khoản bảo hành xe. Việc bảo dưỡng ở cơ sở chính hãng không chỉ giúp khách hàng đảm bảo quyền lợi được bảo hành xe mà còn giúp khách hàng luôn được sử dụng các sản phẩm chính hãng. Hiện nay, các sản phẩm giả (ví dụ như phụ tùng, dầu nhớt…) xuất hiện rất nhiều trên thị trường. Bên cạnh đó, tay nghề của kỹ thuật viên của xưởng dịch vụ chính hãng thường sẽ tốt hơn các garage ngoài, vì họ được đào tạo bài bản theo quy chuẩn của hãng trên toàn cầu.

Bảo dưỡng xe chính hãng sẽ đảm bảo được bảo hành cho xe và chất lượng phụ tùng, linh kiện. Ảnh minh họa: Carcility

Thời gian bảo hành xe hiện nay cũng phần nào cho thấy mức độ uy tín của thương hiệu. Với những hãng xe mới, thời gian bảo hành từ 5 năm trở lên với xe động cơ đốt trong là mức lý tưởng. Ví dụ, xe Lynk & Co hiện được bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Các sản phẩm có thêm yếu tố điện hóa sẽ cần thời gian bảo hành lâu hơn. Ví dụ, xe Haval hybrid được bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cho xe nhưng riêng pin được bảo hành tới 8 năm.