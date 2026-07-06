Ngày 7/7, khách du lịch Việt sẽ được hưởng giảm giá cực lớn

Vé máy bay, khách sạn, combo nghỉ dưỡng, vé vui chơi và nhiều tiện ích du lịch sẽ đồng loạt giảm giá trong chương trình 7/7 Mega Sale diễn ra từ ngày 7-10/7. Một số ưu đãi có số lượng giới hạn theo từng khung giờ.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch hè vẫn đang sôi động, đồng thời nhiều người bắt đầu lên kế hoạch cho các chuyến đi vào mùa thu, nền tảng đặt dịch vụ du lịch Trip.com vừa công bố chương trình 7/7 Mega Sale với hàng loạt ưu đãi dành cho vé máy bay, khách sạn, tour, điểm tham quan và các dịch vụ du lịch khác.

Chương trình diễn ra từ ngày 7-10/7 , trong đó 7/7 là ngày áp dụng nhiều ưu đãi nhất. Theo thông tin từ Trip.com, người dùng có thể nhận mức giảm giá lên đến 2 triệu đồng thông qua các khung giờ flash sale đối với nhiều dịch vụ như vé máy bay, khách sạn, combo nghỉ dưỡng, thuê xe, eSIM, đưa đón sân bay và vé tham quan.

Một trong những ưu đãi đáng chú ý là vé máy bay quốc tế từ 1.777.000 đồng (đã bao gồm thuế, phí theo các chặng bay trong chương trình), áp dụng cho một số điểm đến phổ biến như Hàn Quốc và Thái Lan. Bên cạnh đó, nền tảng này cũng triển khai mã giảm giá vé máy bay lên đến 50% , tối đa 1,6 triệu đồng , cùng các voucher trị giá 777.000 đồng, 555.000 đồng, 333.000 đồng và 200.000 đồng , số lượng giới hạn theo từng khung giờ.

Đối với dịch vụ lưu trú, Trip.com cho biết nhiều khách sạn trong và ngoài nước được giảm giá tới 70% , đồng thời có thêm mã giảm giá tối đa 777.000 đồng . Khách đặt combo vé máy bay và khách sạn cũng có thể nhận ưu đãi lên đến 50% , tối đa 1 triệu đồng .

Ngoài vé máy bay và khách sạn, chương trình còn áp dụng ưu đãi cho nhiều dịch vụ khác như vé vui chơi, tour và hoạt động trải nghiệm. Một số điểm đến trong nước như VinWonders , Sun World cùng nhiều địa điểm tại Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản có chương trình giảm giá đến 50% hoặc mua 1 tặng 1 đối với một số sản phẩm.

Chương trình Mega Sale diễn ra từ ngày 7-10/7, trong đó 7/7 là ngày áp dụng nhiều ưu đãi nhất. Ảnh: Sưu tầm

Các tiện ích du lịch như eSIM , dịch vụ đưa đón sân bay hay thuê xe tự lái cũng nằm trong danh sách ưu đãi. Riêng dịch vụ thuê xe được giảm tới 50% tại một số thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Úc, Mỹ... cùng nhiều chương trình giảm giá khác lên đến 30% .

Bên cạnh đó, Trip.com cũng kết hợp với một số đối tác thanh toán như Visa, JCB và Techcombank Visa để triển khai ưu đãi dành cho chủ thẻ. Trong đó, khách hàng sử dụng thẻ Techcombank Visa có thể được giảm tối đa 1,5 triệu đồng khi đặt vé máy bay theo điều kiện của chương trình.

Theo đơn vị này, các ưu đãi được mở theo 5 khung giờ flash sale trong suốt thời gian diễn ra chương trình và sẽ kết thúc khi hết số lượng. Người dùng có thể đặt đồng thời nhiều dịch vụ trên cùng một nền tảng, từ vé máy bay, khách sạn đến phương tiện di chuyển, vé tham quan và các tiện ích phục vụ chuyến đi.

Chương trình áp dụng trong thời gian diễn ra 7/7 Mega Sale hoặc đến khi hết số lượng ưu đãi. Điều khoản và điều kiện cụ thể được công bố trên nền tảng Trip.com.