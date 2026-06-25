Ngày 29/6, Hòa Phát, Formosa, VICEM và 92 DN bắt đầu giao dịch một loại hàng đặc biệt, Việt Nam lần đầu tiên thực hiện

Theo cơ chế vận hành của thị trường carbon, các doanh nghiệp phát thải vượt quá hạn ngạch được cấp sẽ phải mua thêm hạn ngạch từ những đơn vị có lượng phát thải thấp hơn hoặc sử dụng tín chỉ carbon để bù đắp phần phát thải vượt mức.

Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa hoàn tất việc đăng ký hạn ngạch phát thải khí nhà kính giai đoạn 2025-2026 trên Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch và tín chỉ carbon, tạo thêm bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và vận hành thị trường carbon tại Việt Nam.

Theo thông tin công bố ngày 22/6, tổng lượng hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ cho ba ngành có mức phát thải lớn nhất gồm nhiệt điện, sắt thép và xi măng trong hai năm 2025-2026 đạt hơn 511 triệu tấn CO2e.

Đây là lượng hạn ngạch sẽ được đưa vào giao dịch trên thị trường carbon trong nước, với phiên giao dịch đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 29/6/2026 và kéo dài đến hết ngày 24/12/2027.

Có 92 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực phát thải trọng điểm được tham gia giao dịch hạn ngạch phát thải, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như Hòa Phát, Formosa, EVN, Điện lực Dầu khí, VICEM cùng hàng loạt doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn khác.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho ba ngành trên, tương ứng khoảng 243 triệu tấn CO2e trong năm 2025 và khoảng 268 triệu tấn CO2e trong năm 2026.

Theo cơ chế vận hành của thị trường carbon, các doanh nghiệp phát thải vượt quá hạn ngạch được cấp sẽ phải mua thêm hạn ngạch từ những đơn vị có lượng phát thải thấp hơn hoặc sử dụng tín chỉ carbon để bù đắp phần phát thải vượt mức. Mức sử dụng tín chỉ carbon để bù trừ được giới hạn tối đa bằng 30% lượng hạn ngạch phát thải được phân bổ.

Tín chỉ carbon là loại tài sản có thể giao dịch trên thị trường, trong đó mỗi tín chỉ tương ứng với quyền phát thải một tấn CO2 hoặc lượng khí nhà kính quy đổi tương đương.

Theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt, thị trường carbon Việt Nam sẽ được triển khai thí điểm đến hết năm 2028 trước khi chính thức đi vào vận hành từ năm 2029. Trong thời gian thí điểm, các doanh nghiệp tham gia giao dịch sẽ không phải trả phí dịch vụ trên sàn giao dịch.

Đại diện Cục Biến đổi khí hậu cho biết phần lớn các cấu phần của thị trường carbon đã cơ bản hoàn thiện. Hệ thống đăng ký hạn ngạch phát thải, cơ sở dữ liệu và hạ tầng công nghệ phục vụ vận hành thị trường đã sẵn sàng, trong khi các quy chế cuối cùng cùng cơ chế cấp phép đối với các thành viên tham gia thị trường đang tiếp tục được hoàn thiện.

Cùng ngày 22/6, Cục Biến đổi khí hậu đã ký kết các biên bản phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức và vận hành thị trường carbon trong nước.

Theo quy định hiện hành, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và các tín chỉ carbon đủ điều kiện giao dịch sẽ được đăng ký trên Hệ thống đăng ký quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Các tài sản này sẽ được lưu ký tại VSDC và thực hiện giao dịch trên hệ thống do HNX vận hành.