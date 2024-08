Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 27/8, phía đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối 27/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Tối và đêm 26/8, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to như: Đa Kai (Bình Thuận) 104,8mm, Ken Đu (Nghệ An) 95,2mm, Dak Lua (Đồng Nai) 93,6mm, thị trấn Cát Tiên (Lâm Đồng) 93,4mm, Xuân Sơn (Phú Thọ) 70mm, Mường Lai (Yên Bái) 71,4mm,…Khu vực các tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Quảng Ninh cũng có mưa vừa, mưa to như: Na Sơn 1 (Điện Biên) 78,2mm, Thượng Lâm (Tuyên Quang) 55mm; Dương Huy (Quảng Ninh) 45,4mm…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong sáng 27/8, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện: Lục Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình (Yên Bái); Chiêm Hóa, Hàm Yên, Nà Hang, Yên Sơn (Tuyên Quang); Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Việt Trì, Yên Lập (Phú Thọ); Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Pác Nặm, thành Phố Bắc Kạn (Bắc Kạn); Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tủa Chùa, Tuần Giáo (Điện Biên); Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hà Giang, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh (Hà Giang); Lâm Bình (Tuyên Quang); Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Nguyên Bình (Cao Bằng); Ba Chẽ, Cẩm Phả, Đầm Hà, Hạ Long, Tiên Yên, Vân Đồn (Quảng Ninh).

Trên biển, ngày và đêm 27/8, khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 m.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3m; biển động.

Thời tiết chi tiết các khu vực ngày và đêm 27/8:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng sáng sớm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.