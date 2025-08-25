Hôm nay (25/8), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.291 25.298 VND/USD, giảm 7 đồng so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Trước đó, tỷ giá USD trung tâm đã tăng mạnh 49 đồng trong tuần qua và xác lập mức kỷ lục 25.298 VND/USD.

Với biên độ 5%, hiện khung tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 24.026 - 26.556 VND/USD.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, trong phiên giao dịch hôm nay (25/8), NHNN bắt đầu triển khai hoạt động bán ngoại tệ kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày với giá bán 26.550 đồng/USD.

Tuy nhiên, giao dịch chỉ được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm. Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về thế cân bằng. Đối với các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa ba lần. Nếu giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các nhà băng được hủy tối đa là hai lần.

Theo giới phân tích, việc cung ứng các hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn (có hủy ngang) của NHNN nhằm thiết lập một ngưỡng chặn cứng cho tỷ giá liên ngân hàng quanh mức 26.550 đồng, đồng thời xóa bỏ kỳ vọng của thị trường về việc NHNN sẽ tiếp tục nới trần tỷ giá, qua đó giúp cho tỷ giá trong ngắn hạn được "làm mát" lại. Động thái của NHNN cũng được kỳ vọng sẽ đẩy cầu USD trong hệ thống ngân hàng về cuối năm 2025 và đầu 2026 - giai đoạn nguồn cung ngoại tệ sẽ được tăng cường từ kiều hối và Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có khả năng giảm lãi suất.

Thực tế, nối tiếp đà giảm vào cuối phiên thứ Sáu tuần trước, giá USD tại các ngân hàng đồng loạt giảm trong sáng nay và xuống dưới mức 26.500 đồng/USD.

Lúc 10h, Vietcombank – Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống – niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.090 – 26.480 VND/USD, giảm 40 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với cuối tuần trước.

VietinBank giảm giá bán USD xuống mức 26.485 đồng và tăng giá mua lên 26.125 đồng, giao dịch ở mức 26.125 - 26.485 VND/USD. BIDV giảm giá mua 100 đồng và giảm giá bán 82 đồng.

Các ngân hàng lớn khác như Techcombank, ACB, MB, Eximbank, Sacombank cũng đồng loạt giảm giá bán USD xuống dưới 26.500 VND/USD.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên 25/8 ở mức 26.330 VND/USD, giảm mạnh 103 đồng so với mức chốt phiên 22/08.

Tại thị trường tự do, giá USD tăng mạnh lên mức kỷ lục. Khảo sát lúc 10h00 cho thấy đồng USD hiện được các điểm thu mua ngoại tệ mua - bán ở mức 26.650 - 26.750 VND/USD, giá mua tăng 130 đồng và giá bán tăng 150 đồng so với mức khảo sát vào thứ Sáu tuần trước.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện dao động quanh mức 97,9 điểm. Đồng bạc xanh có xu hướng giảm so với các đồng tiền chủ chốt khác sau khi Chủ tịch Fed phát đi tín hiệu về việc giảm lãi suất trong tháng 9/2025.

Phát biểu trước các nhà kinh tế và nhà hoạch định chính sách quốc tế tại hội nghị Jackson Hole, Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận rằng thị trường lao động Mỹ đang trong trạng thái "cân bằng kỳ lạ" - một sự cân bằng không đến từ sức khỏe kinh tế ổn định, mà do cả cung và cầu lao động đều đang suy yếu rõ rệt.

"Điều này cho thấy rủi ro suy giảm việc làm đang gia tăng và nếu điều đó trở thành hiện thực, nó có thể diễn ra rất nhanh," ông Powell nhấn mạnh. Đồng thời, ông cảnh báo rằng các thuế quan mới có thể tạo ra áp lực tăng giá kéo dài, dẫn tới động lực lạm phát khó kiểm soát hơn.

Ông Powell nói rằng các chỉ số về tỷ lệ thất nghiệp hiện tại vẫn ổn định, cho phép Fed "thận trọng tiến hành" thay đổi chính sách, nhưng nhấn mạnh rằng lãi suất hiện đang nằm trong vùng "hạn chế", tức là đã đủ cao để tác động đến tăng trưởng. Do đó, việc điều chỉnh chính sách, nếu có, sẽ cần phải cân nhắc cẩn thận, với trọng tâm là các dữ liệu sắp tới về việc làm và giá cả.

Những nhận định của ông Powell được giới phân tích xem là "bật đèn xanh" cho khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 16-17/9. Hiện các nhà giao dịch trên thị trường phái sinh đang định giá xác suất thực hiện động thái này ở mức gần 90%, tăng mạnh so với mức 75% cách đây vài ngày. Dữ liệu việc làm tháng 8, dự kiến công bố vào ngày 5/9, cùng các báo cáo CPI và PPI vào 1 tuần sau đó, sẽ đóng vai trò then chốt trong quyết định của Fed.