Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 11/11, Quốc hội nghe Tổng Thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Công an, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về:

+ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

+ Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

+ Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Phấn đấu đến hết năm 2030 ít nhất 50% cấp xã "không ma túy"

Trước những diễn biến phức tạp, tinh vi của tội phạm và tệ nạn ma túy trong tình hình mới, việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh và cai nghiện ma túy trong giai đoạn hiện nay.

Theo đánh giá của Bộ Công an, tội phạm ma túy tiếp tục gia tăng về số vụ, số đối tượng, số lượng tang vật bị bắt giữ; Việt Nam đang đối mặt nguy cơ trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế; ma túy len lỏi vào học đường, gia tăng người nghiện trẻ tuổi, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng đến trật tự xã hội và an toàn con người. Bên cạnh đó, quá trình thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Một số quy định chưa phù hợp với thực tế, như: Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy còn thiếu chế tài cưỡng chế khi họ không chấp hành yêu cầu xét nghiệm; việc xác định tình trạng nghiện, tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai gặp nhiều khó khăn; chưa thống nhất với các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; cơ chế phối hợp liên ngành còn chồng chéo, thiếu tính ràng buộc...

Đặc biệt từ ngày 1/7/2025, khi cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính được sắp xếp lại theo Nghị quyết số 190/2025/QH15, không còn đơn vị hành chính cấp huyện, đồng thời nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy được chuyển từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, thì việc sửa đổi Luật là hết sức cần thiết để bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong thực thi pháp luật.

Việc xây dựng và ban hành Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) được đặt trên nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng tại Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 và Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đồng thời tiếp tục cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 22-NQ/TW năm 2018 về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc sửa đổi Luật nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 13/3/2025 và Bộ Công an phê duyệt theo Quyết định số 7619/QĐ-BCA ngày 8/9/2025 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Nỗ lực phấn đấu đạt 20% xã, phường, đặc khu "không ma túy" trong năm 2025 và đến hết năm 2030 ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc "không ma túy", 15-20% số tỉnh, thành phố không ma túy; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy.