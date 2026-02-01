Ngày 1/2: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tuần qua chứng kiến những biến động "chưa từng có"; nhà đầu tư lỗ nặng hơn 22 triệu đồng/lượng sau 2 ngày

Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC trải qua một tuần giao dịch đầy bất ngờ khi vọt lên mức kỷ lục rồi nhanh chóng quay đầu giảm sâu chỉ trong thời gian ngắn. Ở đầu tuần, vàng SJC được giao dịch quanh vùng 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng. Nhờ lực đẩy từ thị trường thế giới, giá liên tục tăng mạnh và đạt đỉnh lịch sử khoảng 188,3 - 191,3 triệu đồng/lượng vào ngày 29/1.



Tuy nhiên, sau khi lập đỉnh, giá vàng miếng bất ngờ đảo chiều giảm mạnh. Trong hai ngày cuối tuần, vàng SJC rơi sâu khi áp lực chốt lời tăng cao, đồng USD phục hồi và thị trường bước vào nhịp điều chỉnh sau chuỗi tăng quá nóng.

Đến sáng nay (ngày 1/2), giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn phổ biến quanh mốc 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Diễn biến giá vàng miếng SJC tuần qua

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn trong nước cũng trải qua diễn biến tương tự. Trong nửa đầu tuần, giá vàng nhẫn tăng mạnh theo đà đi lên của vàng thế giới khi vượt mốc 5.000 USD/ounce, sau đó bất ngờ quay đầu giảm sâu ở hai ngày cuối.

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn mở đầu tuần mới tại mức 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng, sau đó liên tục leo thang và đạt đỉnh khoảng 188,3 - 191,3 triệu đồng/lượng. Nhưng sang ngày 30 - 31/1, giá giảm mạnh, mất khoảng 18 - 20 triệu đồng/lượng so với đỉnh. Đến cuối ngày 31/1, vàng nhẫn giao dịch quanh 169 - 172 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải tuần qua

So với thời điểm giá lập kỷ lục, vàng tại hầu hết các thương hiệu đã giảm rất sâu, khiến nhiều nhà đầu tư mua ở vùng đỉnh chịu thua lỗ nặng. Không ít trường hợp ghi nhận mức lỗ lên tới 21–23 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau hai ngày.

Trên thị trường quốc tế, vàng đã trải qua đợt bán tháo trong ngày mạnh nhất trong lịch sử, xảy ra chỉ hai ngày sau khi kim loại quý này lập kỷ lục tăng mạnh nhất trong một phiên. Tại đỉnh 5.602 USD/ounce vào ngày thứ Năm, giá vàng đã tăng 29,5% chỉ trong tháng 1. Hiện tại, giá đã rơi về ngưỡng 4.800 USD/ounce, "bốc hơi" khoảng 800 USD/ounce sau thời gian ngắn.

Ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, cho biết vài ngày qua là giai đoạn cực kỳ biến động đối với thị trường kim loại. Theo ông, việc vàng điều chỉnh giảm là điều có thể dự đoán trước, do giá đã tăng quá nhanh và quá mạnh. Ông Matthew Piggott, Giám đốc bộ phận Vàng và Bạc tại Metals Focus, đánh giá dù mức giảm đáng kể, nhưng đây là một đợt điều chỉnh cần thiết và lành mạnh.

Phần lớn chuyên gia cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng và bạc vẫn chưa bị phá vỡ.

Ông Neil Welsh nhận định các yếu tố vĩ mô hỗ trợ cho vàng, bạc và đồng vẫn còn nguyên, như nợ công cao, bất ổn kinh tế và địa chính trị. Vì vậy, đợt giảm này chỉ giống như một nhịp điều chỉnh trong xu hướng tăng, chứ không phải dấu hiệu kết thúc xu hướng. Ông cho rằng kim loại quý nhiều khả năng vẫn được hỗ trợ tốt trong năm 2026, nhưng biên độ dao động sẽ lớn hơn.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, thậm chí cho rằng giá vàng vẫn có khả năng hướng tới mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm.

Bàn về kịch bản xấu hơn, bà Ipek Ozkardeskaya, chuyên gia chiến lược thị trường tại Swissquote, cho rằng giá vàng có thể giảm về quanh vùng 4.600 USD/ounce. Tuy nhiên, các nhịp giảm sâu nhiều khả năng sẽ được xem là cơ hội mua vào, bởi những động lực chính hỗ trợ giá vàng vẫn còn, như nợ công các nước lớn tiếp tục tăng, nhu cầu nắm giữ USD suy yếu, căng thẳng thương mại và địa chính trị, cũng như nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Sáng thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp theo. Ông Warsh từng là Thống đốc Fed và được đánh giá là người có quan điểm cứng rắn với lạm phát. Một số chuyên gia cho rằng, ông Warsh khó có khả năng ông đi ngược mong muốn lâu nay của Tổng thống Trump là hạ lãi suất. Vì vậy, áp lực buộc Fed phải nới lỏng chính sách có thể vẫn tiếp diễn, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Linh San



