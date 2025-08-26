Ngành học cực khát nhân lực, vừa ra trường đã được săn đón, mức lương tới 50 triệu/tháng: Điểm chuẩn năm nay khiến nhiều người “toát mồ hôi”

Trong mùa tuyển sinh năm nay, nhóm ngành Công nghệ thông tin, đặc biệt là Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo, tiếp tục giữ vị trí “nóng” nhất về điểm chuẩn. Dẫn đầu vẫn là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Ở ngành Khoa học máy tính – chương trình tiên tiến, điểm trúng tuyển tổ hợp A00 đạt 29,98, gần như tuyệt đối, còn tổ hợp A01 là 29,96. Ngành Trí tuệ nhân tạo cũng bám sát với 29,78 điểm cho tổ hợp A00 và 29,7 điểm cho A01.

Đứng sau là Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ngành Trí tuệ nhân tạo của trường lấy 29,6 điểm; trong khi Khoa học máy tính và Kỹ thuật máy tính lần lượt dừng ở mức 27,2 và 25,3 điểm.

Xếp thứ ba là ĐH Bách khoa Hà Nội. Tại đây, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn 29,39; ngành Khoa học máy tính đạt 29,19; còn Kỹ thuật máy tính là 28,83.

ĐH Công nghệ (ĐHQGHN) cũng ghi nhận mức điểm khá cao, dao động từ 27 trở lên: Khoa học máy tính 27,86; Trí tuệ nhân tạo 27,75; và Kỹ thuật máy tính 27 điểm.

Một số trường khác như ĐH Xây dựng, ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) hay ĐH Phenikaa có điểm trúng tuyển trong khoảng 24 – 26,9.

Riêng ĐH Bách khoa TP.HCM áp dụng thang điểm 100, theo đó ngành Khoa học máy tính đạt 85,41 điểm; ngành Kỹ thuật máy tính đạt 82,91.

Ở nhóm trường còn lại, phần lớn là ngoài công lập, mức điểm chuẩn trải rộng từ 15 đến 20,75.

Theo các chuyên gia, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực Khoa học máy tính gia tăng mạnh mẽ bởi làn sóng các dự án công nghệ quốc tế đầu tư vào Việt Nam, tận dụng lợi thế nhân lực chất lượng cao với chi phí cạnh tranh.

Song song đó, sự bùng nổ của dữ liệu lớn, yêu cầu khắt khe về bảo mật, vận hành hệ thống, cùng nhu cầu ngăn chặn tấn công mạng đã tạo thêm lực đẩy cho thị trường lao động ngành này.

Sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp công nghệ mới nổi cũng góp phần làm “khát” nhân lực chất lượng cao.

Do đó, khoa học máy tính là lựa chọn lý tưởng cho những bạn trẻ năng động, có khả năng sáng tạo và niềm đam mê công nghệ. Người học không chỉ nắm chắc cơ hội việc làm, mà còn có thể đạt được thu nhập hấp dẫn khi nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Trong khi đó, báo cáo từ Google Brain cho thấy riêng trong mảng trí tuệ nhân tạo, thị trường cần tới khoảng 1 triệu nhân sự, nhưng lực lượng hiện tại chỉ dừng ở mức khoảng 10.000 người đạt chuẩn chất lượng cao. Riêng Việt Nam được ước tính thiếu khoảng 900.000 nhân lực Khoa học máy tính vào năm 2022, trong tổng nhu cầu 1 triệu người của toàn thị trường.

Các thống kê của nhiều trường đại học cũng phản ánh thực tế khả quan: tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính có việc làm hoặc tiếp tục học sau đại học trong vòng một năm đạt từ 98% đến 100%.

Với sinh viên, để có cơ hội việc làm tốt, cần chú ý tới năng lực, nhanh nhạy và học tập liên tục. Công nghệ thay đổi từng ngày từng giờ, đối với ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính từ 3-5 năm phải học tập để thay đổi.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước đang trong xu hướng 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI) lên ngôi, do đó, người học cũng cần tính toán bối cảnh 4-5 năm sau khi ra trường.

Cử nhân, kỹ sư ngành này có thể đảm nhận nhiều vị trí đa dạng: từ kỹ thuật viên, lập trình viên, kiểm thử phần mềm, quản lý quy trình phát triển, chuyên viên IT, quản trị – giám sát an ninh mạng, đến thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống mạng máy tính cho doanh nghiệp, trường học hay cơ quan nhà nước. Nhiều người cũng tham gia quản trị dự án công nghệ hoặc nghiên cứu phát triển giải pháp mới.

Theo thống kê từ LinkedIn, mức thu nhập trung bình của các chuyên gia Khoa học máy tính tại Việt Nam đạt khoảng 15 triệu đồng/tháng. Đối với những vị trí cao cấp hoặc yêu cầu kinh nghiệm chuyên sâu, con số này có thể lên tới 50 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn. Đáng chú ý, LinkedIn dự báo nhu cầu tuyển dụng trong ngành sẽ tiếp tục tăng thêm 22% trong vòng vào năm tới – minh chứng rõ nét cho tiềm năng phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)