Ngày 4/2, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, toàn tỉnh ước đón khoảng 60.000 lượt khách du lịch bao gồm khách tham quan và khách lưu trú, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.



Lượng khách lưu trú tại đa số là khách du lịch nội địa tập trung tại các cơ sở du lịch, lưu trú ven biển thuộc địa bàn Hàm Tiến - Mũi Né, Tiến Thành (TP Phan Thiết); huyện Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi, huyện Tuy Phong.

Tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né, thuộc Khu du lịch Quốc gia Mũi Né từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, hầu hết các cơ sở lưu trú 4 sao, 5 sao đạt công suất phòng từ 85%-95%; các cơ sở lưu trú còn lại đạt khoảng 65%-80%. Khách du lịch nội địa đến Bình Thuận chủ yếu là nhóm bạn bè, gia đình; khách du lịch dã ngoại tập trung chủ yếu ở khu vực Hòn Rơm (Mũi Né) và La Gi.

Các doanh nghiệp du lịch đã chủ động xây dựng các chương trình giảm giá kích cầu du lịch, triển khai nhiều gói sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, chú trọng chất lượng dịch vụ tốt nhằm thu hút du khách.

Tất cả các cơ sở lưu trú đều thực hiện nghiêm việc phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Các cơ sở du lịch lưu trú, resort chuẩn bị chu đáo các hoạt động đón giao thừa, vui chơi Tết ngay tại trong khu vực nghỉ dưỡng, tạo cho du khách không khí vui tươi, ấm cúng bên gia đình và người thân như chính tại nhà mình.

Theo một cơ sở du lịch tại tỉnh này, ngay từ đầu tháng 12/2021, cơ sở bắt đầu đón khách đến nghỉ dưỡng. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 từ Mùng 1 đến Mùng 6 Tết, toàn bộ 92 phòng nghỉ, bungalow của cơ sở khách đăng ký lấp đầy.

Trung bình, một ngày cơ sở đón khoảng 250-300 khách. Khách chủ yếu là gia đình đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Đà Lạt đi theo tour khép kín, nghỉ từ 2-4 đêm. Hằng đêm, cơ sở đều tổ chức các gameshow, ca nhạc để phục vụ du khách đón xuân vui tươi.

Ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, để phục vụ tốt cho du khách tới nghỉ dưỡng tại các cơ sở du lịch trên địa bàn, ngành văn hóa, thể thao du lịch tỉnh đã đề nghị các điểm đến phải được chuẩn bị một cách chu đáo, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo phương án đã được xây dựng và thống nhất.

Tạo ra các hoạt động linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng khách ở từng khu vực nghỉ dưỡng cụ thể, như các hoạt động văn hóa, trò chơi hội dân gian, múa lân sư rồng… theo nhóm nhỏ, theo quy mô từng cơ sở du lịch nghỉ dưỡng, tránh tập trung đông người ở nơi công cộng…để cho du khách tận hưởng và hòa mình vào trong không khí đón Xuân, vui Tết của dân tộc.

Đặc biệt, từ ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết, lượng du khách đổ về các điểm du lịch, các cơ sở du lịch ở Mũi Né rất đông, lượng xe ô-tô cá nhân của du khách nối đuôi nhau, ùn ứ cục bộ trên đường Võ Nguyên Giáp tại khu vực vòng xoay Mũi Né-Hòn Rơm. Các quán hải sản ven biển gần như cháy hàng phục vụ nhu cầu thưởng thức hải sản tươi sống của du khách.

Ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Thuận, phấn khởi cho biết, lượng du khách đến Bình Thuận dịp Tết năm nay rất đông, vượt ngoài mong đợi của ngành du lịch.

Với lượng du khách đến Bình Thuận dịp Tết Nguyên đán năm nay vượt rất xa so với kỳ vọng có thể coi là tín hiệu rất phấn khởi cho ngành du lịch Bình Thuận trong năm 2022 với mục tiêu đón từ 4,5-4,7 triệu lượt khách.

Tương tự, trong 3 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, tỉnh Long An thu hút trên 30.000 lượt khách du lịch, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu khả quan sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là đối với địa phương đang đẩy mạnh hoạt động du lịch như Long An.

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, doanh thu du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đạt khoảng 15 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.

Trong đó, điểm du lịch văn hóa, thể thao Phước Lộc Thọ, huyện Đức Hòa phục vụ khoảng 1.200 lượt khách; Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Làng nổi Tân Lập đón 1.000 lượt người đến vui chơi; Khu phức hợp giải trí Khang Thông (Happyland) đón khoảng 1.500 lượt khách. Ngoài ra, các khu di tích lịch sử văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh cũng thu hút đông đảo người dân đến tham quan.

Trong những ngày Tết, các khu, điểm du lịch tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí với nhiều hình thức khá phong phú. Một điểm nhấn trong du lịch tết năm nay tại Long An là Vườn thú Mỹ Quỳnh (huyện Đức Hòa) chính thức mở cửa từ mùng 2 tết, thu hút khoảng 5.000 lượt khách tham quan.

Cơ quan chức năng tỉnh này thường xuyên thanh kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại những nơi đón khách du lịch, đảm bảo cung cấp các dịch vụ theo đúng giá niêm yết.