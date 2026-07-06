Ngành điện Việt Nam sắp có "Đại lộ Ánh sáng" 5.000 tỷ đồng: Vị trí xây dựng khiến nhiều người bất ngờ

Dự kiến vào năm 2027, công trình này sẽ hoàn thành và đi vào phục vụ người dân.

Một cột mốc mới trong hành trình chuyển dịch năng lượng xanh của Việt Nam vừa được mở ra.

Vào ngày 3/7/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư, “chọn mặt gửi vàng” trao quyền cho Công ty CP Thủy điện Trung Nam (Trungnam Power, thuộc Trungnam Group) triển khai dự án: Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Đồng Nai 2, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Vị trí xây nhà máy điện mặt trời này không phải trên mặt đất mà trên mặt hồ - tuy không phải là công trình điện mặt trời nổi đầu tiên tại Việt Nam nhưng vẫn khiến nhiều người bất ngờ ở quy mô của dự án.

Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2 nhìn từ trên cao. Ảnh: Trungnam Power

Theo kế hoạch, Nhà máy này sẽ hoàn thành vào quý III/2027 và chính thức hòa lưới điện quốc gia vào quý IV/2027.

Khi đi vào hoạt động, công trình này sẽ tạo sản lượng điện sạch 460 triệu kWh/năm. Đây sẽ là nguồn năng lượng tái tạo quý giá, góp phần giải bài toán an ninh năng lượng và đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu Net Zero (Phát thải ròng bằng 0).

Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2 nhìn từ trên cao. Ảnh: Trungnam Power

Sản lượng điện 460 triệu kWh có thể cung cấp đủ điện sinh hoạt cho khoảng 150.000 đến 190.000 hộ gia đình trong suốt một năm (với mức tiêu thụ trung bình ước đạt 200 - 250 kWh điện/tháng).

Quy mô của "Đại lộ Ánh sáng" trên mặt hồ: Khi Thủy điện gặp Điện mặt trời

Hãy tưởng tượng hàng trăm nghìn tấm pin năng lượng mặt trời tỏa sáng lấp lánh trên mặt hồ bao la – một sự kết hợp hoàn mỹ giữa sức nước và năng lượng ánh sáng.

Với công suất thiết kế lên tới 240 MW (300 MWp), dự án sẽ biến mặt hồ Đồng Nai 2 thành một "nhà máy sản xuất ánh sáng khổng lồ" mà không hề làm gia tăng áp lực lên quỹ đất đất liền.

Dự án dự kiến sẽ được lắp đặt hơn 415.000 tấm pin quang điện hiện đại bậc nhất, đi kèm hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) công suất 25 MW/50 MWh. Diện tích mặt hồ dùng cho dự án điện mặt trời khoảng 355 hecta.

Nguồn thông tin: Trung Nam Group

Điểm đặc biệt của mô hình này là tận dụng tối đa hạ tầng lưới điện sẵn có của Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2 (đang vận hành ổn định), giúp tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu suất phát điện lên mức tối đa.

Dự án gần 5.000 tỷ này cũng tự hào khi nằm trong danh mục Quy hoạch điện VIII điều chỉnh – một minh chứng cho thấy tầm nhìn chiến lược của Trungnam Group hoàn toàn đồng điệu với bước đi của Chính phủ trong kỷ nguyên năng lượng bền vững.

Tham khảo: Trung Nam Group