Công nghệ có thể mang đến cho người bệnh những con số biết nói, nhưng chính sự thấu hiểu bản thân mới là liều thuốc quý giá nhất để kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh và bền vững trong kỷ nguyên số.

Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà y tế không còn là khái niệm cố định tại các bệnh viện hay phòng khám. Với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái thiết bị đeo (wearables), mỗi cá nhân giờ đây đã sở hữu một "bác sĩ tại gia" luôn túc trực 24/7.

Nghiên cứu của Coherent Market Insight cho thấy thị trường công nghệ đeo toàn cầu không chỉ là những chiếc đồng hồ thông minh đơn thuần, mà là một ngành công nghiệp khổng lồ, được dự báo tăng trưởng từ 188,67 tỷ USD vào năm 2026 lên 413,67 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) ấn tượng 14,7%.

Tuy nhiên, đằng sau sự bùng nổ của các con số, một câu hỏi lớn được đặt ra, rằng AI đang thực sự là "cứu cánh" cho sức khỏe hay chỉ là một chiếc gương phản chiếu nỗi lo âu kỹ thuật số của con người?

AI liệu có thể chẩn đoán y tế thay thế con người?

Trong y học hiện đại, việc ứng dụng AI không còn là lựa chọn, mà đã trở thành xu thế bắt buộc để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ.

Đánh giá dưới góc nhìn chuyên gia, bác sĩ Trịnh Hoàng Hà, Giám đốc đối ngoại cấp cao tại Tập đoàn Siemens Healthineers khẳng định tầm quan trọng chiến lược của công nghệ này: "Các giải pháp AI giúp tối ưu hóa khả năng chẩn đoán đối với phần lớn những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, tim mạch hay thần kinh; đồng thời hỗ trợ các bác sĩ đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn."

Thực tế, AI có khả năng quét qua hàng triệu hình ảnh y tế, nhận diện những điểm bất thường nhỏ nhất mà mắt người có thể bỏ sót do áp lực công việc hay sự mệt mỏi. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa tốc độ xử lý của máy móc và trải nghiệm con người là rất lớn.

Bạn sinh viên Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 2006, Đại học Hà Nội), người đã gắn bó với đồng hồ thông minh suốt 3 năm qua, luôn nghiêm túc theo dõi và không ngừng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe cho các chỉ số sức khỏe của bản thân.

Từ trải nghiệm thực tế đó, Tuân chia sẻ những góc nhìn sâu sắc và giàu tính chuyên môn: "Về mặt kỹ thuật, AI đóng vai trò như một hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng tối ưu. Khả năng tổng hợp dữ liệu của AI cho phép nó nhận diện các quy luật biến thiên sinh học mà con người khó lòng ghi nhớ liên tục. Tuy nhiên, y học không chỉ là bài toán dữ liệu. Còn nhiều biến số mà AI hiện chưa thể thấu cảm trọn vẹn. Do đó, AI là trợ lý phân tích dữ liệu, còn bác sĩ là người thực thi chiến lược điều trị cuối cùng."

Rõ ràng, sự kết hợp giữa khả năng phân tích của AI và sự thấu cảm của bác sĩ chính là mô hình y tế bền vững nhất.

Ngoài ra, bên cạnh những tiện ích, y tế cá nhân hóa tích hợp AI đang tạo ra một hiện tượng tâm lý mới, đó chính là sự phụ thuộc vào số liệu.

Việc được theo dõi sức khỏe liên tục 24/7 vô tình khiến người dùng trở nên nhạy cảm quá mức với cơ thể mình.

Đáng chú ý, dữ liệu từ báo cáo xu hướng công nghệ từ Clutch cho thấy 45% người dùng hiện nay ưu tiên sử dụng thiết bị đeo để theo dõi kiểu ngủ. Điều này cho thấy sự quan tâm sâu sắc của người dùng đối với việc tối ưu hóa chất lượng sống từ những giấc ngủ hằng ngày. Tuy nhiên, đây cũng chính là lúc hội chứng "lo âu vì công nghệ" xuất hiện.

Tuân nhận định: “Khi người dùng nhìn thấy các chỉ số cảnh báo từ thiết bị, họ thường xảy ra hiệu ứng tâm lý “tự ám thị”. Việc thiếu kỹ năng diễn giải dữ liệu thô khiến người dùng dễ rơi vào tình trạng stress không đáng có. Nhưng mục tiêu cuối cùng là biến dữ liệu thành giá trị sức khỏe chứ không phải là áp lực tâm lý."

Thay vì hiển thị con số khô khan, AI phải giúp người dùng trả lời được hai câu hỏi: "Con số này có ý nghĩa gì?" và "Tôi cần làm gì để cải thiện?". Sự cân bằng giữa việc theo dõi sức khỏe và giữ tâm thế bình thản là chìa khóa để AI thực sự là công cụ phục vụ sức khỏe, thay vì là nguyên nhân gây ra stress.

Các thiết bị theo dõi của bạn Nguyễn Văn Tuân

Bài toán bảo mật và tương lai của y tế dự phòng

Khi các ứng dụng AI biết rõ về sức khỏe của con người hơn chính bản thân họ, dữ liệu này trở thành một "tài sản sinh học" vô cùng nhạy cảm. Đây là nỗi trăn trở lớn nhất của thế hệ trẻ khi đứng trước làn sóng công nghệ này.

Tuân lo ngại: "Nếu dữ liệu về sức khỏe cá nhân bị khai thác sai mục đích bởi bên thứ ba như bảo hiểm hay doanh nghiệp tuyển dụng, nó sẽ tạo ra những bất bình đẳng xã hội mới dựa trên “hồ sơ sức khỏe kỹ thuật số”. Vì vậy, việc chuyển dịch sang kiến trúc Edge AI là yêu cầu sống còn để đảm bảo quyền tự chủ dữ liệu cho người dùng."

Qua công nghệ Edge AI, máy tính sẽ xử lý dữ liệu ngay tại thiết bị cá nhân thay vì gửi lên máy chủ, giúp người dùng thực sự "cầm chìa khóa" cho thông tin cá nhân.

Sau cùng, cần nhìn nhận AI trên thiết bị đeo chỉ là một công cụ hỗ trợ, không phải là cơ quan thẩm quyền duy nhất về sức khỏe. Giá trị thực sự của công nghệ không nằm ở việc tạo ra những con số báo cáo chi tiết, mà ở khả năng biến các dữ liệu đó thành những hành động cụ thể và hiệu quả.

Một hệ thống y tế bền vững không thể chỉ dựa vào thuật toán, mà cần sự hài hòa giữa khả năng phân tích dữ liệu của máy móc và năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của con người.

Để công nghệ thực sự phục vụ sức khỏe, người dùng cần thay đổi từ tư thế bị động, phụ thuộc hoàn toàn vào cảnh báo từ màn hình sang tư thế chủ động: lắng nghe cơ thể, hiểu rõ dữ liệu và sử dụng chúng như một công cụ tham chiếu để cải thiện lối sống./