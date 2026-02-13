Ngân hàng Techcombank cho biết, hiện nay, các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi. Đặc biệt trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, các đối tượng xấu thường lợi dụng nhu cầu mua sắm, thanh toán của người tiêu dùng, chúng sử dụng các thủ đoạn công nghệ cao để chiếm đoạt thông tin và tài sản của khách hàng.

Techcombank khuyến nghị khách hàng cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu các phương thức lừa đảo mới nhất và áp dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tài chính cá nhân, đảm bảo giao tịch ngân hàng trực tuyến an toàn.

Các phương thức lừa đảo phổ biến

1. Chiêu trò lừa đảo dịp cuối năm:

- Mạo danh ngân hàng/thương hiệu lớn thông báo tặng quà, tặng điểm thưởng, thông báo điểm thưởng hết hạn, hỗ trợ xử lý dịch vụ (khóa thẻ, hoàn phí thường niên thẻ,…) và yêu cầu tải ứng dụng giả mạo hoặc bấm vào đường dẫn liên kết điền thông tin.

- Chào mời mua vé máy bay, giỏ quà Tết giá rẻ bất thường và yêu cầu chuyển khoản trước giữ hàng.

2. Giả mạo cơ quan chức năng:

- Mạo danh các cơ quan Thuế, BHXH, Công an,… liên hệ hỗ trợ người dân quyết toán thuế, nộp bảo hiểm, tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào dữ liệu dân cư Quốc gia...

- Yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng giả mạo như eTax, VssID, VNeID…

3. Lừa đảo qua ứng dụng lịch và email:

4. Lừa đảo qua ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội (chat):

Ngân hàng Techcombank khuyến nghị khách hàng cần cảnh giác cao độ trước các yêu cầu nhấp vào liên kết, cài đặt các phần mềm lạ không rõ nguồn gốc. Cài đặt ứng dụng trên các chợ ứng dụng Google Play, App Store.

Người dùng nên sử dụng các phần mềm chống virus cho thiết bị điện thoại để tăng cường khả năng bảo mật và phòng chống các đe dọa từ bên ngoài. Ngoài ra cần cài đặt phương thức xác thực tài khoản sinh trắc học để đăng nhập thiết bị, ứng dụng ngân hàng và các ứng dụng thanh toán khác.

Người dùng cũng cần chủ động cập nhật phiên bản mới của các phần mềm, hệ điều hành được nhà sản xuất thiết bị cung cấp để đảm bảo thiết bị luôn nhận được tiêu chuẩn bảo mật mới nhất.

Ngân hàng Techcombank cũng khuyến nghị người dùng tuyệt đối không bấm/ truy cập vào liên kết được gửi từ bất kỳ ai/ nguồn thứ 3 nào khác khi chưa xác minh được thông tin chính xác người liên hệ.

Tuyệt đối không cài đặt bất kỳ phần mềm/ ứng dụng lạ, không rõ nguồn gốc được chia sẻ qua tập tin/ đường liên kết mà không thể tìm thấy trên App store/CH Play.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như mã OTP, mã CVV, số thẻ, mật khẩu ngân hàng điện tử… cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả cá nhân tự xưng là công an hoặc nhân viên ngân hàng.

Đồng thời không sử dụng thiết bị đã bị bẻ khóa (jailbreak) hoặc cố gắng bẻ khóa thiết bị của bản thân.