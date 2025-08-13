Ngân hàng tăng cường cho vay tín dụng xanh

Dòng vốn tín dụng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, trong đó có tín dụng xanh.

Nhiều ngân hàng đang triển khai hàng loạt gói tín dụng xanh ưu đãi. Agribank đang đẩy mạnh chương trình cho vay tín dụng xanh dành riêng cho khách hàng cá nhân, với quy mô lên tới 10.000 tỉ đồng. Khách hàng có thể vay vốn với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,5%/năm để thực hiện các phương án, dự án sản xuất - kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực xanh như: nông nghiệp hữu cơ, năng lượng sạch, sản phẩm thân thiện môi trường...

Chương trình góp phần đưa tín dụng xanh đến gần hơn với người dân, tạo điều kiện để cộng đồng cùng tham gia quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy hiệu quả và sự bền vững làm trọng tâm.

Sacombank cũng vừa ký kết mở rộng hợp tác cùng VinFast Việt Nam triển khai gói vay ưu đãi mua xe điện với lãi suất cạnh tranh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch sang phương tiện thân thiện với môi trường. Khách hàng có nhu cầu sở hữu ô tô điện VinFast sẽ được hỗ trợ vay với lãi suất chỉ từ 7,5%/năm trong 12 tháng đầu hoặc 8%/năm trong 24 tháng đầu. Khách hàng có thể vay đến 80% giá trị xe, thời hạn vay lên đến 8 năm và được VinFast hỗ trợ thêm 3% - 4% lãi suất. Bên cạnh ưu đãi mua xe điện, Sacombank còn triển khai nhiều sản phẩm, chương trình tín dụng khác hướng đến tiêu dùng và sản xuất xanh.