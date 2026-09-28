Ngân hàng rao bán biệt thự trăm tỷ tại Hội An

VietinBank đang tiến hành bán đấu giá một biệt thự du lịch tại Hội An với giá khởi điểm hơn 115,7 tỷ đồng. Tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thiên Tân và nằm trên khu đất tại số 27 Đào Duy Từ, phường Hội An, TP Đà Nẵng.

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank AMC) vừa công bố kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Thiên Tân.

Tài sản được đưa ra xử lý là quyền sử dụng đất và biệt thự du lịch tại số 27 Đào Duy Từ, phường Hội An, TP Đà Nẵng. Đây là khu vực thuộc TP Hội An, tỉnh Quảng Nam trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo thông tin công bố, tài sản nằm trên thửa đất số 227, tờ bản đồ số 33. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được xác lập theo hai giấy chứng nhận do cơ quan chức năng cấp vào các năm 2011 và 2018.

Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản là 115,717 tỷ đồng. Mức giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Các khoản này do người trúng đấu giá thực hiện theo quy định.

VietinBank AMC cho biết việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá nhằm thực hiện xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế và hồ sơ pháp lý hiện có.

Đây không phải lần đầu VietinBank đưa bất động sản du lịch có giá trị lớn tại Hội An vào danh mục xử lý tài sản bảo đảm.

Trước đó, VietinBank từng rao bán nhiều khách sạn, biệt thự và bất động sản du lịch tại Hội An với giá từ vài chục tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng. Một số tài sản có giá khởi điểm lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hồi tháng 7, VietinBank từng thông báo bán đấu giá quyền tài sản phát sinh từ một hợp đồng mua bán biệt thự tại dự án khu du lịch nghỉ dưỡng biển VinaCapital - Hội An (Shantira Beach resort & spa), với giá khởi điểm hơn 16,9 tỷ đồng.