Ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm cao hàng đầu bất ngờ điều chỉnh mạnh kỳ hạn dài: Gửi 6 tháng lãi cao hơn 36 tháng

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa bất ngờ điều chỉnh giảm mạnh lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn dài, sau giai đoạn tăng nóng liên tiếp. Trước đó, trong tháng 12/2025, ngân hàng này từng có tới 3 lần điều chỉnh tăng lãi suất liên tiếp lên mức cao nhất hệ thống, với mức tăng tại nhiều kỳ hạn lên tới 2,2%/năm.

Theo biểu lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ mới cập nhật, PGBank đồng loạt hạ lãi suất các kỳ hạn từ 18–36 tháng từ mức 7,3%/năm xuống còn 6,8%/năm, tương ứng mức giảm 0,5%/năm. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên: tiền gửi 1–3 tuần tiếp tục ở mức 0,2%/năm; các kỳ hạn ngắn từ 1–5 tháng duy trì trần 4,75%/năm theo quy định.

Với nhóm kỳ hạn 6 - 13 tháng, lãi suất tiền gửi tại PGBank vẫn ở mức cao. Cụ thể, kỳ hạn 6–9 tháng được niêm yết 7,1%/năm, còn kỳ hạn 12–13 tháng giữ nguyên 7,2%/năm. Sau điều chỉnh, đây trở thành mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ của ngân hàng này đồng thời lãi suất kỳ hạn 6 tháng còn cao hơn cả 36 tháng.

Ở biểu lãi suất tiết kiệm trả lãi hằng tháng, PGBank cũng điều chỉnh giảm lãi suất các kỳ hạn dài. Cụ thể, kỳ hạn 18 tháng giảm 0,4%/năm xuống 6,49%/năm; kỳ hạn 24 tháng giảm 0,44%/năm còn 6,39%/năm; kỳ hạn 36 tháng giảm 0,42%/năm xuống 6,2%/năm. Các kỳ hạn còn lại không thay đổi, trong đó kỳ hạn 2 tháng là 4,74%/năm, 3 tháng 4,73%/năm, 6 tháng 7%/năm, 9 tháng 6,94%/năm, 12 tháng 6,97%/năm và 13 tháng 6,95%/năm.

Hiện, PGBank vẫn thuộc nhóm dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động, đặc biệt tại các kỳ hạn từ 6–12 tháng.