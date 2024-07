Mới đây, Ngân hàng nhà nước khuyến cáo, để tránh rủi ro mất tiền trong tài khoản, người dân nên hạn chế sử dụng máy tính công cộng và mạng Wi-Fi công cộng khi truy cập vào hệ thống ngân hàng điện tử. Bên cạnh đó, người dân nên gõ trực tiếp địa chỉ những trang web ngân hàng điện tử thay vì chọn những đường link có sẵn, và chỉ đăng nhập ở website chính thức của ngân hàng.

Wi-Fi công cộng tuy tiện lợi, miễn phí, tiết kiệm pin, nhưng lại đem đến cho người dùng vô vàn những nguy cơ, bao gồm bị đánh cắp dữ liệu, phát tán phần mềm độc hại, tấn công nghe lén, thậm chí có thể bị đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

NHNN cho biết, trong bối cảnh tội phạm trên không gian mạng diễn biến phức tạp, ngoài việc các ngân hàng tiến hành triển khai những giải pháp nhằm bảo đảm an toàn thông tin, người dân cần phải nâng cao nhận thức về an toàn an ninh thông tin mạng, tuân thủ những hướng dẫn về sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử an toàn.

Theo NHNN, người dân cần tuần thủ những quy định và hướng dẫn của các ngân hàng cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cũng như đăng ký nhận tin thông báo thay đổi số dư giao dịch.

Đối với mật khẩu truy cập dịch vụ giao dịch trực tuyến, người dân cần đặt mật khẩu khó đoán cũng như đảm bảo quy tắc an toàn, thay đổi mật khẩu thường xuyên, đồng thời không sử dụng những tính năng lưu mật khẩu để đăng nhập tự động.

Ngoài ra, người dân không cung cấp tên hay mật khẩu đăng nhập ngân hàng trực tuyến, mã OTP qua điện thoại, email, mạng xã hội... cho bất cứ ai, kể cả là nhân viên ngân hàng; tuyệt đối cảnh giác, không truy cập các đường link lạ qua chat, SMS, email gửi đến điện thoại để tránh nguy cơ bị lừa đảo, đánh cắp thông tin.

Nếu bị lộ hoặc nghi ngờ bị lộ tên đăng nhập/mật khẩu, người dân cần nhanh chóng thông báo tới ngân hàng nhằm được hỗ trợ kịp thời. Trong trường hợp bị mất thẻ, khách hàng cần khóa thẻ trên ứng dụng ngân hàng điện tử hoặc thông báo tới ngân hàng sớm để tránh nguy cơ bị mất hết tiền trong thẻ.

Thêm vào đó, NHNN cho biết, người dân chỉ nên cài đặt ứng dụng từ các cửa hàng chính thức như Google Play, App Store, mua sắm hoặc thanh toán trực tuyến ở những trang mạng uy tín, được cấp phép hoạt động và có thông tin liên lạc rõ ràng. Người dân nên chủ động giữ gìn, bảo mật các thông tin cá nhân và thông tin tài khoản, đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật những cảnh báo về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến từ các ngân hàng cung cấp dịch vụ, những phương tiện truyền thông đại chúng.