Ngân hàng Nhà nước có công văn 'nóng' gửi Chủ tịch, Tổng giám đốc các ngân hàng

Công văn yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12) có địa bàn quản lý tại các tỉnh, thành phố: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai triển khai thực hiện một số nội dung.

Đối với các tổ chức tín dụng, chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, đánh giá tình hình của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định hiện hành; thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 116/2018/NĐ-CP và Nghị định số 156/2025/NĐ-CP; Quyết định 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 08/2021/QĐ-TTg.

-Hướng dẫn khách hàng đang vay vốn hoàn thiện hồ sơ thực hiện các biện pháp xử lý nợ theo quy định (nếu phát sinh).

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực, NHNN yêu cầu các đơn vị này là đầu mối chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương triển khai hỗ trợ khách hàng để góp phần khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra nêu tại Điểm 1 của Công văn này.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố các giải pháp để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại, các Khu vực bị thiệt hại do cơn bão số 10.

NHNN yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được xem xét, xử lý.