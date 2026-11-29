Sau những ngày khách hàng phải ra quầy để chuyển tiền, một ngân hàng vừa thông báo dịch vụ Internet Banking và ứng dụng di động đã hoạt động trở lại sau đợt bảo trì, nâng cấp bảo mật hệ thống.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam mới đây ra thông báo đã hoàn tất việc bảo trì và nâng cấp bảo mật cho dịch vụ ngân hàng trực tuyến cùng ứng dụng Shinhan SOL. Khách hàng có thể giao dịch lại qua các kênh này như bình thường. Ngân hàng cảm ơn sự thông cảm của khách hàng và xin lỗi vì những bất tiện trong thời gian dịch vụ bị gián đoạn.

Dù các kênh trực tuyến đã thông suốt, Shinhan vẫn mở cửa phục vụ khách tại quầy vào Chủ nhật 29/11, từ 9h đến 18h, tại 56 chi nhánh trên toàn quốc. Khách hàng cần hỗ trợ có thể gọi tổng đài 1900 1577, liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất, hoặc gửi email tới shinhanvietnam@shinhan.com.

Trước đó, ngày 27/11, Shinhan tạm ngừng Internet Banking và ứng dụng Shinhan SOL để nâng cấp hệ thống, khiến khách hàng không thể chuyển tiền trực tuyến. Lúc đó ngân hàng chưa công bố thời điểm dịch vụ hoạt động trở lại. Để hỗ trợ khách, ngân hàng kéo dài giờ giao dịch tại quầy đến 19h trong ngày 27/11 và miễn phí chuyển khoản tại quầy.

Cũng trong ngày 27/11, Shinhan ra thông báo cập nhật cho biết thời gian tạm ngừng dịch vụ trực tuyến có thể kéo dài hơn dự kiến. Vì vậy, toàn bộ chi nhánh Shinhan trên cả nước mở cửa xuyên hai ngày cuối tuần 28 và 29/11, từ 9h đến 18h. Khách hàng ra quầy có thể tra cứu thông tin, chuyển khoản trong và ngoài hệ thống, thanh toán hóa đơn, điều chỉnh hạn mức giao dịch thẻ và khóa hoặc mở khóa thẻ. Ngân hàng miễn toàn bộ phí chuyển khoản tại quầy trong hai ngày này.

Với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng đề nghị ưu tiên làm các giao dịch cấp thiết tại quầy, hoặc liên hệ chuyên viên quan hệ khách hàng (RM) và nhân viên phụ trách để được hỗ trợ.

Trong thời gian gián đoạn, khách hàng vẫn thanh toán được bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, trừ các giao dịch trực tuyến cần xác thực OTP. Việc nộp và rút tiền tại hệ thống ATM, STM vẫn diễn ra bình thường.