Ngân hàng nào trả lương nhân viên cao nhất hiện nay?

Lương cao nhất 53,5 triệu đồng/tháng

Theo báo cáo tài chính trong quý I vừa qua, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có mức chi trả nhân viên cao như: TPBank trả chi phí trung bình nhân viên 53,5 triệu đồng/tháng . So với cùng kỳ năm 2024, chi phí bình quân cho nhân viên của TPBank đã tăng thêm 6,2 triệu đồng/người/tháng.

Tại MB, chi phí bình quân cho nhân viên của nhà băng này trong quý đầu năm là 45,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,7 triệu đồng so với cùng kỳ.

Nhiều ngân hàng chi trả nhân viên tăng cao so với năm 2024.

Với nhóm ngân hàng quốc doanh , Vietinbank dẫn đầu với chi phí bình quân cho nhân viên là 45,3 triệu đồng/tháng, tăng 5,5 triệu đồng so với cùng kỳ; Vietcombank trả chi phí bình quân cho nhân viên là 44,5 triệu đồng/tháng, tăng 3,4 triệu đồng mỗi tháng so với cùng kỳ; BIDV chi trả chi phí nhân viên 37,4 triệu đồng/tháng, tăng 2,7 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Những con số trên là thống kê mức thu nhập bình quân từ lương và phụ cấp, còn tùy thuộc mỗi một vị trí tại ngân hàng sẽ có chế độ lương, thưởng khác nhau và thường có sự chênh lệch lớn.

Bởi các ngân hàng trả lương dựa trên thâm niên, mức độ hoàn thành chỉ tiêu, đặc thù giữa các bộ phận trong ngân hàng và thậm chí ngay giữa các nghiệp vụ hoạt động và hiệu quả hoạt động chung của từng chi nhánh...

Ngoài ra, cùng với lương, thưởng, ngân hàng thường sẽ còn có thêm các đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động với giá rẻ hơn nhiều so với thị giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Ngân hàng mạnh tay cắt giảm nhân sự

Trái ngược với nhóm ngân hàng tăng mạnh chi phí cho nhân viên thì nhiều nhà băng lại cắt giảm nhân sự.

Theo báo cáo tài chính, số lượng nhân sự tại LPBank tính đến ngày 31/3/2025 là 9.570 người. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, ông Hồ Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBank - cho biết, năm 2024 LPBank đã thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả. Theo đó, tất cả các đơn vị gián tiếp tại các chi nhánh được cơ cấu lại, tập trung về hội sở. Việc này giúp ngân hàng kiểm soát rủi ro tốt hơn và tiết giảm chi phí hoạt động.

Số lượng nhân sự Sacombank tại thời điểm báo cáo là 16.128 người, giảm 930 người so với cuối năm 2024.

Ông Dương Công Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank - cho biết, năm 2024 nhà băng này đã cắt giảm gần 500 nhân viên và năm nay sẽ tiếp tục cắt giảm. G iai đoạn 2025-2026, Sacombank tiếp tục tinh giản nhân sự song song với việc đẩy mạnh số hóa hoạt động giao dịch.

Sacombank cũng vừa thông báo chấm dứt hoạt động của 5 phòng giao dịch tại TPHCM. Trước đó, từ ngày 14/4, ngân hàng đã chấm dứt hoạt động của 2 phòng giao dịch tại Hà Nội.

Năm ngoái, VIB là một trong các ngân hàng “mạnh tay” thu hẹp quy mô nhân sự sau khi ồ ạt “tuyển quân” năm 2023 và giảm 476 người sau một năm, còn 11.323 nhân sự tại thời điểm 31/12/2024.

Sang đến quý I năm nay, VIB lại tiếp tục cắt giảm 495 nhân sự, quy mô nhân viên tại ngân hàng mẹ còn 10.828 người.

Tại ABBank, biên bản đại hội được công bố nêu rõ, ngân hàng đã thực hiện rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản nhân sự nhằm tạo tác động tích cực về nhận thức, trách nhiệm và hành động của đội ngũ.

Theo dữ liệu trên báo cáo tài chính, năm ngoái ABBank giảm gần 170 nhân sự, còn tổng số 4.367 nhân viên tại thời điểm cuối năm 2024.

Quan điểm của nhà băng này là không duy trì một bộ máy cồng kềnh , thiếu hiệu quả trong kỷ nguyên số. Sang tới quý đầu năm 2025, ABBank mới “cắt” bớt được 64 nhân viên, đưa quy mô nhân sự về còn 4.303 người.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm về số lượng nhân viên sau khi kết thúc quý I gồm ACB, SeABank, Vietcombank, Saigonbank và MSB.