Ngân hàng MBV đẩy mạnh số hóa, dùng AI để rút ngắn khoảng cách với khách hàng

Đẩy nhanh số hóa hệ thống vận hành

Năm 2025, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) hoàn tất một trong những dự án công nghệ lớn và trọng điểm nhất: tái cấu trúc toàn bộ hạ tầng vận hành trong thời gian ngắn kỷ lục, đặt nền móng cho mô hình ngân hàng số thế hệ mới.

Tâm điểm của cuộc chuyển đổi là việc thay thế hoàn toàn hệ thống Core Banking – "bộ não" của ngân hàng – nhằm nâng chuẩn năng lực xử lý giao dịch theo hướng nhanh hơn, linh hoạt hơn và bảo mật ở mức cao nhất. Đi cùng với đó là quá trình chuyển đổi đồng bộ 50 hệ thống nghiệp vụ, từ tín dụng, thanh toán đến quản trị rủi ro và báo cáo tạo nên một kiến trúc công nghệ tích hợp, dữ liệu xuyên suốt, vận hành liền mạch theo thời gian thực.

Trên nền tảng hạ tầng mới, MBV đồng thời đưa vào vận hành bộ đôi ứng dụng MBV Bank và MBV Biz, hoàn thiện hệ sinh thái số cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Hai nền tảng không chỉ tối ưu hiệu năng xử lý, mà còn chuẩn hóa trải nghiệm người dùng theo hướng thống nhất, mượt mà và cá nhân hóa trên từng điểm chạm.

MIRA và lời chào từ tương lai

Tại các điểm chạm vật lý, MBV đưa vào sử dụng Robot AI Mira để hỗ trợ khách hàng. Thay vì đứng chờ lấy số thụ động, robot này chủ động di chuyển để đón khách ngay từ cửa.

Nhờ tích hợp công nghệ FaceID tiên tiến, Robot có khả năng nhận diện khách hàng thân thiết và chào hỏi bằng tên riêng, tạo nên sự gần gũi và chuyên nghiệp ngay từ những giây đầu tiên. Đặc biệt, với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, MIRA có thể đối thoại hai chiều để giải đáp mọi thắc mắc về lãi suất hay tư vấn thủ tục một cách chính xác. Việc triển khai MIRA không chỉ giúp tối ưu hóa vận hành mà còn khẳng định cam kết của MBV trong việc kiến tạo những "điểm chạm" cảm xúc đầy thú vị.

Duy trì bản sắc địa phương và kích cầu tiêu dùng

Dù tiến nhanh trên đường đua công nghệ, MBV vẫn giữ vững định vị là một ngân hàng địa phương gần gũi. Sự hiện đại của ngân hàng luôn song hành cùng những hoạt động trải nghiệm thiết thực như góc café 0 đồng, các gian hàng sản phẩm bản địa hay những giải pháp tài chính linh hoạt dành riêng cho người dân.

Tinh thần này một lần nữa được cụ thể hóa bằng chương trình ưu đãi tri ân quy mô lớn ngay từ đầu năm 2026. Từ nay đến ngày 28/02/2026, MBV triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng. Khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy hoặc qua ứng dụng MBV Bank sẽ có cơ hội sở hữu ô tô VinFast VF8, VF3, xe máy điện, cùng các voucher du lịch đẳng cấp.

Chi tiết thể lệ chương trình tham khảo tại: https://www.mbv.com.vn/tin-tuc/UuDaiSinhNhatMBV

MBV triển khai nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, các phần quà trị giá lên tới hàng tỷ đồng.

Bằng sự kết hợp giữa "lõi" công nghệ hiện đại và tinh thần phục vụ tận tâm, MBV đang từng bước hiện thực hóa mô hình ngân hàng tương lai – nơi công nghệ phục vụ con người và kiến tạo nên những giá trị sống thịnh vượng.