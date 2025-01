Ngân hàng cảnh báo thói quen nhiều người mắc phải có thể tiếp tay cho lừa đảo, khiến mất sạch tiền trong tài khoản

Chiêu thức lừa đảo: để thực hiện trót lọt chiêu thức này, kẻ gian cần phải biết được tên tài khoản (user name) ngân hàng điện tử, sau đó nhập sai mật khẩu đủ số lần theo quy định của ngân hàng để khóa tài khoản (3 hoặc 5 lần).

Bước tiếp theo, kẻ gian sẽ gọi điện cho chủ tài khoản giả mạo là nhân viên ngân hàng, thông báo tài khoản của người dùng đã bị khóa và sẽ hỗ trợ mở lại bằng cách gửi đường link cho Khách hàng đăng nhập.

Điều kiện để hoàn thành chiêu thức lừa đảo: kẻ gian cần dự đoán user name của tài khoản, thường chúng sẽ nhập bằng chính số tài khoản hoặc số điện thoại của người dùng. Mặc dù hiện nay chỉ còn số ít ngân hàng cho phép đăng nhập bằng số tài khoản, nhưng với tài khoản là số điện thoại thì hiện đang được khá nhiều người dùng ưa thích sử dụng. Do đó, kẻ gian sẽ chủ yếu dự đoán user name đăng nhập là số điện thoại.

Theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, trong bất cứ trường hợp nào, ngân hàng tuyệt đối không cho phép tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào (trừ các trường hợp được quy định của pháp luật Việt Nam). Thông tin cá nhân bao gồm: số tài khoản, user name, số điện thoại, email…

VPBank phát đi cảnh báo đến khách hàng (Ảnh: VPBank)

VPBank khuyến cáo 5 cách phòng chống thủ đoạn lừa đảo tinh vi Trường hợp nhận được điện thoại tự xưng là nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản bị khóa: đây hoàn toàn là cuộc gọi lừa đảo, nhân viên ngân hàng không bao giờ chủ động liên lạc với Khách hàng để thông báo việc này. Kẻ gian xưng là nhân viên ngân hàng và gửi cho Khách hàng đường link để hỗ trợ Khách hàng mở khóa tài khoản: luôn luôn kiểm tra lại với tổng đài trước khi đăng nhập vào bất cứ đường link nào hoặc tải app do người khác (kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng) gửi tới. Trong hầu hết các trường hợp, đây đều là hành vi lừa đảo, đường link và app được gửi tới đều là nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Vì thế, người dùng tuyệt đối KHÔNG click vào link lạ, không tải các ứng dụng lạ. Bảo mật thông tin cá nhân: Cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân như Giấy tờ tùy thân, số điện thoại, user name đăng nhập tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP cho bất kỳ ai kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Ngân hàng không bao giờ yêu cầu cung cấp mã OTP. Cơ quan Công an/Ngân hàng KHÔNG BAO GIỜ hướng dẫn qua điện thoại để thực hiện các thao tác liên quan việc xác minh hay phong tỏa tài khoản, hoặc thực hiện chuyển tiền. Nếu kiểm tra thấy tài khoản bị khóa, khách hàng liên hệ trực tiếp với ngân hàng thông qua tổng đài chính thức của VPBank hoặc đến quầy giao dịch gần nhất để được hỗ trợ.