Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng giả mạo tin nhắn thương hiệu MB, thông báo “điểm thưởng sắp hết hạn” và hướng dẫn khách hàng truy cập đường link để đổi quà hoặc nhận hoàn tiền.

Theo MB, các đường link này thường có dạng mạo danh tên ngân hàng, ví dụ: https://bankmb.top/vn. Khi truy cập, người dùng sẽ bị chuyển hướng tới một website giả mạo có giao diện giống hệt MB, yêu cầu nhập thông tin cá nhân, số thẻ và mã OTP. Nếu làm theo, kẻ gian có thể:

- Đánh cắp thông tin thẻ.

- Liên kết thẻ với ví điện tử hoặc thiết bị khác.

- Thực hiện giao dịch trái phép, dẫn tới mất tiền trong tài khoản.

MB khẳng định đây không phải là tin nhắn do ngân hàng gửi và đưa ra khuyến cáo:

- Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ trong tin nhắn, email hay mạng xã hội.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật (số thẻ, mã OTP, tài khoản, mật khẩu) cho bất kỳ website, đường link hoặc người lạ nào.

- Nếu đã nhập thông tin vào website nghi giả mạo, cần khóa thẻ ngay trên ứng dụng MBBank hoặc liên hệ tổng đài 1900 545426.

- Luôn giao dịch qua các kênh chính thức của MB gồm website, ứng dụng, chi nhánh hoặc hotline.

MB khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Trước đó, Cơ quan Công an đã cảnh báo về chiêu trò tương tự: kẻ gian giả mạo ngân hàng nhắn tin mời đổi điểm thưởng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm quyền điều khiển điện thoại của người dùng.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) giả mạo tên các ngân hàng uy tín để gửi đến khách hàng. Nội dung tin nhắn thường là thông báo về chương trình đổi điểm thưởng tích lũy, kèm theo một đường link dẫn đến trang web có giao diện gần giống với trang chính thức của ngân hàng.

Khi nạn nhân truy cập vào đường link và đăng nhập thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP hoặc tải về ứng dụng theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ dễ dàng lấy được dữ liệu cá nhân. Trường hợp nạn nhân tải về ứng dụng có chứa mã độc, điện thoại sẽ bị kiểm soát từ xa. Từ đó, kẻ gian có thể thực hiện các thao tác đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng mà người dùng không hề hay biết.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, không chỉ ngân hàng mà các đối tượng có thể mạo danh bất kỳ tổ chức nào như: Công an, bưu điện, điện lực, ví điện tử... để thực hiện hành vi lừa đảo, do đó người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh mắc bẫy gây thiệt hại tài sản.