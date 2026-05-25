Ngân hàng cảnh báo khẩn về một thủ đoạn lừa chuyển tiền mới nhất

Lan Phương (t/h)
|

Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động, giả mạo số điện thoại và ứng dụng độc hại để chiếm đoạt tài khoản, tiền của người dân.

- Ảnh 1.

LPBank vừa cảnh báo tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động gia tăng với nhiều chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản và tài khoản ngân hàng. Các đối tượng thường giả danh nhân viên tuyển dụng đi Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… đăng tin trên Facebook, Zalo với mức lương hấp dẫn để dụ dỗ người lao động.

Sau khi tạo lòng tin, kẻ gian yêu cầu gửi giấy tờ cá nhân, chuyển tiền làm hồ sơ hoặc cài ứng dụng lạ để đánh cắp thông tin ngân hàng. Nhiều nạn nhân đã bị lừa hàng trăm triệu đồng.

LPBank khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho cá nhân qua mạng xã hội, không cài ứng dụng không rõ nguồn gốc và chỉ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp xuất khẩu lao động được cấp phép.

Trong khi đó, VPBank cũng cảnh báo thủ đoạn giả mạo số điện thoại, giọng nói bằng công nghệ VoIP và AI. Kẻ gian có thể khiến màn hình hiển thị tên ngân hàng, cơ quan chức năng hoặc người quen để tạo lòng tin, sau đó dùng chiêu thúc giục, đe dọa nhằm yêu cầu chuyển tiền, cung cấp OTP, mật khẩu hay cài ứng dụng chứa mã độc.

Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc đề nghị giữ bí mật nội dung trao đổi, bởi số điện thoại hiển thị trên màn hình hoàn toàn có thể bị làm giả bằng công nghệ.

Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, không truy cập đường link lạ và không chuyển tiền theo hướng dẫn từ các đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan công an nhằm được hỗ trợ xử lý kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản và thông tin cá nhân.

