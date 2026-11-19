Mỗi giao dịch thường ngày có thể trở thành một đóng góp nhỏ cho cộng đồng. Khi cộng đồng hợp lực, những khoản đóng góp ấy góp phần mở thêm cơ hội chăm sóc sức khỏe và chắp cánh ước mơ cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ ước mơ chữa lành đôi mắt của cậu bé vùng biên đến hành trình hợp lực vì trẻ em

Tháng 9 vừa qua, tại đêm hội Trăng Sáng Muôn Nơi – Vầng Trăng Chiến Sĩ ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TH & THCS Tây Giang, hơn 1.700 ước mơ của trẻ em vùng biên được cất lên. Trong đó có mong muốn chữa lành đôi mắt bị dị tật bẩm sinh của Bling Bảo Chức, học sinh lớp 7.

Khi được mời lên sân khấu chia sẻ ước mơ, Bảo Chức không xin xe đạp, bàn học hay những món đồ nhiều bạn cùng trang lứa mong muốn. Điều em ao ước là chữa được mắt trái.

Bé Bling Bảo chức bị tật ở mắt trái.

Ngay trên sân khấu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm đầu mối kết nối em với các bệnh viện tại Đà Nẵng để thăm khám, tìm phương án điều trị. VCCorp cũng kết nối với một bệnh viện mắt quốc tế và nhận được cam kết hỗ trợ phẫu thuật miễn phí.

Rời ánh đèn sân khấu, Bảo Chức trở lại với vẻ rụt rè thường ngày. Chưa từng được đi khám, em không biết mắt trái có thể chữa được hay không. Con mắt lồi to hơn, đục ngầu khiến cậu bé rất buồn mỗi lần soi gương.

Em chỉ dám hỏi: “Giả dụ nếu không thể chữa khỏi, liệu có cách nào giúp mắt em trông bình thường hơn không?”.

Bảo Chức là con thứ ba trong gia đình có 5 anh chị em, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Từ nhỏ, em đã cùng bố mẹ làm việc trên nương rẫy. Chức cũng không phải trường hợp duy nhất. Trong đêm hội hôm ấy, còn 4-5 em nhỏ khác có hoàn cảnh tương tự, mang theo những mong muốn liên quan đến sức khỏe và điều trị bệnh.

Đằng sau những ước mơ tưởng chừng giản dị là những bài toán lớn mà mỗi gia đình chưa đủ nguồn lực giải quyết. Có những mong muốn không thể thành hiện thực chỉ bằng một món quà hay khoản hỗ trợ đơn lẻ, mà cần sự hợp lực của gia đình, chính quyền, bệnh viện, doanh nghiệp và những người có chuyên môn.

Hàng trăm điều ước đã được cất lên và hiện thực hoá ngay trên sân khấu đêm hội Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ.

Đó cũng là tinh thần của chương trình Trăng Sáng Muôn Nơi – Vầng Trăng Chiến Sĩ tại Tây Giang. Chỉ trong 10 ngày chuẩn bị, hàng chục đơn vị, tổ chức và hàng nghìn cá nhân đã cùng tham gia, đóng góp bằng thế mạnh và nguồn lực riêng.

Bà Phan Đặng Trà My, Phó Tổng Giám đốc VCCorp, cho rằng hợp lực là cách duy nhất để giải bài toán ấy. Bà chia sẻ: “Khối lượng công việc đồ sộ, lại ở một địa bàn vùng biên. Biết cách hợp lực đã khó, thực thi còn khó hơn, chỉ có lòng người và sứ mệnh vì người khác mới có thể khiến mọi thứ diễn ra đẹp lấp lánh đến vậy.

Không một đơn vị nào có thể làm tất cả. Bộ đội, chính quyền địa phương, thầy cô, các tổ chức, doanh nghiệp, nghệ sĩ, báo chí, truyền thông và rất nhiều cá nhân đã mang phần mình làm tốt nhất vào một việc chung - và VCCorp tự hào là một phần trong sự hợp lực ấy.”

Kết quả, hơn 1.700 trẻ em tham gia chương trình, gần 100 điều ước được hiện thực hóa ngay trên sân khấu, tổng nguồn lực huy động vượt 6 tỷ đồng. Có 13.873 sản phẩm quà tặng được trao tới toàn bộ học sinh tại 6 trường phổ thông nội trú liên cấp ở Tây Giang, A Vương, Đắc Pring, Hùng Sơn, La Dê và La Êê. Khoảng 200 em được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc; 100 học sinh được cắt tóc. Chương trình còn tổ chức các gian hàng 0 đồng, gian sách với hơn 1.000 đầu sách và nhiều hoạt động trải nghiệm.

Từ ước mơ chữa lành đôi mắt của Bảo Chức đến hàng nghìn mong muốn của trẻ em vùng biên, chương trình cho thấy sức mạnh của sự hợp lực: khi nhu cầu thực tế được lắng nghe và kết nối đúng nguồn lực, những điều tưởng chừng xa vời có thể từng bước trở thành hiện thực.

Ngân Hà Ước Mơ 2027: Đưa những kết nối thành hành động

Từ dấu ấn tại Tây Giang, Ngân Hà Ước Mơ được định hướng trở thành hành trình lâu dài, không dừng lại ở một đêm hội hay sự kiện thiện nguyện. Dự án hướng tới lắng nghe tiếng nói trẻ em, ghi nhận mong muốn của các em và kết nối nguồn lực phù hợp để biến ước mơ thành hiện thực.

Triết lý xuyên suốt là “Lắng nghe để thấu hiểu – Hợp lực để nâng tầm”. Mỗi đứa trẻ đều có mong muốn riêng: một bộ quần áo mới, chuyến về quê thăm ông bà, món quà yêu thích, bữa cơm đủ đầy bên gia đình hay cơ hội tiếp tục đến trường. Có em chỉ mong mình khỏe hơn. Dù khác nhau, những mong muốn ấy đều xứng đáng được lắng nghe và trân trọng.

Trong khi nhiều trẻ em có nhu cầu thiết thực nhưng gia đình chưa đủ điều kiện đáp ứng, không ít cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sẵn sàng đóng góp tiền bạc, chuyên môn, thời gian hay cơ hội. Điều còn thiếu là một cầu nối tin cậy để nguồn lực đến đúng nơi cần hỗ trợ. Ngân Hà Ước Mơ hướng tới thu hẹp khoảng cách đó.

Hướng tới Tết Nguyên đán 2027, dự án bước vào giai đoạn triển khai mới với chiến dịch Tết Trọn Ước Mơ (Tết hồng 2027). Chương trình sáng kiến bởi: Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng , Công ty CP VCCorp, Chương trình Thiện Nhân và Những người bạn và DNXH Social Impact

Đơn vị hợp lực cộng đồng: Human Act Now, Soha, Afamily, Wetreo với đối tác chiến lược & nền tảng gây quỹ chính thức là MoMo

Trong chiến dịch lần này, hoạt động gây quỹ cộng đồng được ưu tiên triển khai sớm, tập trung vào nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

Cùng Tết Trọng Ước Mơ (Tết Hồng 2027) gây quỹ điều trị cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

Trong khuôn khổ Tết Trọn Ước Mơ (Tết Hồng 2027), MoMo là đối tác chiến lược, nền tảng gây quỹ chính thức để cùng hợp lực triển khai việc gây quỹ hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm cơ hội hồi phục sức khỏe và đón Tết 2027 bên gia đình. Dự án đặt mục tiêu huy động tổng cộng 3 tỷ đồng, chia thành nhiều giai đoạn.

Ở giai đoạn 1, chương trình tập trung hỗ trợ 6 em nhỏ mắc dị tật bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu kêu gọi cộng đồng trong giai đoạn này là 300 triệu đồng.

Người dùng có thể chung tay thông qua các giao dịch quét mã QR ngân hàng trên MoMo. Với mỗi giao dịch thanh toán thành công từ 10.000 đồng, MoMo sẽ đóng góp 5 đồng vào quỹ hỗ trợ 6 em nhỏ. Khoản tiền này do MoMo chi trả, người dùng không mất thêm phí. Mỗi người được ghi nhận tối đa 14 giao dịch mỗi tháng.

Nguồn quỹ được sử dụng để hỗ trợ chi phí khám, xét nghiệm chuyên sâu, phẫu thuật, điều trị nội trú, thuốc, vật tư y tế, tái khám và các khoản đi lại, ăn ở cho trẻ cùng người thân. Mỗi em dự kiến được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng. Nếu còn kinh phí sau điều trị, phần dư sẽ được chuyển sang hỗ trợ những em nhỏ tiếp theo có hoàn cảnh tương tự.

Sau khi kết thúc gây quỹ giai đoạn 1, các em dự kiến được thăm khám, hội chẩn và ưu tiên điều trị, phẫu thuật trước Tết Nguyên đán 2027 nếu đủ điều kiện. Với những trường hợp phức tạp hoặc cần can thiệp nhiều giai đoạn, việc điều trị sẽ tiếp tục sau Tết để bảo đảm hiệu quả và sức khỏe cho các em. Khoản hỗ trợ dự kiến được bàn giao đến gia đình trước Tết, giúp các em có một mùa Tết sum vầy bên người thân.

Trong mô hình này, BTC Tết Trọn Ước Mơ (Tết Hồng 2027) sẽ tìm kiếm, xác minh các bệnh nhi cần hỗ trợ; MoMo cung cấp nền tảng gây quỹ và phối hợp lan tỏa chương trình. Toàn bộ thông tin và tiến độ gây quỹ được công khai trên website Ngân Hà Ước Mơ và ứng dụng MoMo.

Để triển khai hành trình, mỗi đơn vị đảm nhận một thế mạnh riêng. VCCorp phát triển nền tảng công nghệ, vận hành dữ liệu và kết nối hệ sinh thái truyền thông đa kênh. Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng kết nối địa bàn, nhà trường và lực lượng tại cơ sở, tạo độ tin cậy cho các hoạt động cộng đồng. Chương trình Thiện Nhân & Những người bạn cùng DNXH Social Impact kết nối chuyên gia, tổ chức xã hội và các nguồn lực phù hợp, bảo đảm chiều sâu nhân văn cho dự án. MoMo đồng hành với vai trò đối tác chiến lược và nền tảng gây quỹ chính thức.

Mỗi cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp đều có thể tham gia bằng thế mạnh riêng, không chỉ tiền bạc mà còn là chuyên môn, thời gian, mạng lưới quan hệ hay cơ hội kết nối. Với người dùng MoMo, mỗi giao dịch quét QR ngân hàng là một lần hợp lức, tạo cơ hội để trẻ em có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và đón mùa Tết trọn vẹn hơn.