"Ngân Collagen đang xúc phạm IQ người xem"?

Ngân Collagen (Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) là một trong những cái tên gây chú ý trong năm 2025. Ngay sau ồn ào với Ngân 98, các sản phẩm giảm cân, thải mỡ của cả 2 “boss giảm cân” bị cơ quan chức năng iểm tra vì mập mờ nguồn gốc, giấy phép lưu hành gây tranh cãi.

Ngân Collagen

Sau một thời gian im ắng, gần đây Ngân Collagen bất ngờ hoạt động tích cực trở lại trên livestream. Cô nhắc đến chuyện cũ và nhân vật bà dì (tên Hương) - khởi nguồn của ồn ào giữa Ngân Collagen và Ngân 98.

Trong livestream của mình, Ngân Collagen nói rằng dì Hương từng lên sóng trên livestream với mình (thời điểm ồn ào Ngân Collagen - Ngân 98) là do cô cố tình cho người giả mạo, không cho đeo kính như trước đó. Lý do là để mọi người nghĩ cô tạo kịch bản dở và chủ quan còn thực tế là trong nhà có camera an ninh nên muốn trích xuất lúc nào cũng được.

Nhân vật bà dì từng lên sóng với Ngân Collagen

Dù chưa rõ thực hư về nhân vật dì Hương này nhưng chia sẻ nhanh chóng khiến cư dân mạng đặt nhiều dấu hỏi, cảm thấy Ngân Collagen giải thích quanh co, trước sau bất nhất, coi thường người theo dõi đến mức không chấp nhận nổi. Bởi chính Ngân Collagen từng khẳng định mình không phải là người giả tạo, không biết diễn mà bây giờ tạo luôn cả kịch bản để câu kéo sự chú ý của dân mạng.

“Người ta diễn hay hơn tui nên được lòng thương còn tui không biết diễn, thẳng tính vậy đó. Nhưng mà không sao đâu mọi người, diễn có hay đến cỡ nào thì nó cũng chỉ là vở kịch, tới khi hạ màn sẽ biết ai vai chính - ai vai phụ, ai vai ác - ai vai hiền thôi” - Ngân Collagen từng nói ở thời điểm mới trở lại sau ồn ào.

Cũng trong livestream này, dân tình tiếp tục hoài nghi về chất lượng với trang sức kim cương hột xoàn trăm tỷ của Ngân Collagen, vì khi “boss giảm cân” đang livestream thì chiếc vòng cổ đang đeo bỗng bị đứt và gãy ra.

Ngay lập tức, Ngân Collagen vừa cười gượng vừa giải thích rằng cô nhờ người giúp việc đeo giúp mà gãy luôn: “Kêu đeo giùm sao bẻ gãy luôn cái vòng của người ta rồi nè”.

Ngân Collagen đang livestream thì dây chuyền bị gãy

Trước đó, Ngân Collagen từng đăng clip được chồng tặng bộ trang sức này gồm dây chuyền và bông tai kim cương. Theo lời Ngân, đây là mẫu khách đặt nhưng cô thấy ưng ý nên chồng làm tặng luôn và thấy chồng kinh doanh không có lời vì thấy bộ nào đẹp đều làm tặng vợ.

Ngân Collagen không tiết lộ giá trị chính xác của bộ trang sức này nhưng cô nói: “Bạn nào mà thích bộ kim cương giống như Ngân thì inbox Ngân báo giá cho mọi người làm. Tuỳ theo giá tiền, ví dụ mọi người muốn nó mắc vài tỷ, vài chục hay vài trăm tỷ đều làm được”.

Ngân Collagen từng khoe được chồng tặng bộ dây chuyền trước đó

Bản thân Ngân Collagen cũng từng giải thích về chuyện đeo trang sức phụ kiện "pha ke" mua trên mạng dù nhà bán kim cương. Cô cho biết mình có rất nhiều trang sức phụ kiện "pha ke" và không ai cấm người kinh doanh kim cương thì không được dùng những đồ đó.

“Có ai nói kinh doanh kim cương mà không được xài mấy bộ đồ trang sức phụ kiện này vậy trời! Trang sức phụ kiện của tui nhiều lắm. Để đó tui dành phối quần áo, thích mặc bộ nào tui phối bộ đó chứ có gì đâu" - Ngân Collagen nói.

Với những chia sẻ của Ngân Collagen, cư dân mạng để lại nhiều bình luận khác nhau. Trong đó phần lớn đều bày tỏ rằng càng giải thích càng khó tin và nhiều câu hỏi quan trọng vẫn chưa được giải đáp như nhân vật bà dì là ai, có liên quan gì mà Ngân Collagen phải lên kịch bản, tại sao Ngân Collagen nói không biết diễn mà bây giờ lại thừa nhận có kịch bản,...

Hiện tại Ngân Collagen chưa lên tiếng về những thắc mắc này. Cô cũng giới hạn bình luận trên tài khoản TikTok, chỉ để cho bạn bè trong list theo dõi bình luận, không để công khai như trước đây.

Một số bình luận từ cư dân mạng về chia sẻ của Ngân Collagen:

- Sao coi livestream xong cảm thấy IQ bị coi thường quá!

- Vẫn nhớ bữa chị nói trên livestream là chị không hề biết diễn mà.

- Càng giải thích càng không tin. Im lặng may ra còn có người tin.

- Cuối cùng là Ngân với bà dì có liên quan gì với nhau? Bà dì mua của Ngân 98 kệ bà dì rồi mắc mớ gì tới Ngân mà lên kịch bản?

- Rồi cuối cùng bà dì là ai? Lộ diện chưa?

- Càng coi livestream càng rối, thấy khó tin quá.

(Tổng hợp)