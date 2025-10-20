Ngân Collagen bác tin đồn “đi Campuchia”, chồng gọi điện trình báo vì đám đông kéo đến biệt thự 500 tỷ

Vài ngày gần đây, Ngân Collagen là nhân vật tiếp theo thu hút sự quan tâm từ công chúng. Bất chấp các thông tin được lan truyền, “boss giảm cân” vẫn cập nhật hình ảnh và clip mới như bán hàng, “chào ngày mới” ở biệt thự 500 tỷ, hái hoa quả ở nhà cũ,...

Khoảnh khắc mới nhất được Ngân Collagen đăng tải (Nguồn: @trungngan99)

Ngân Collagen cũng phản hồi một số câu hỏi từ cư dân mạng, cụ thể là nghi vấn xuất ngoại giữa ồn ào.

Ở clip mới nhất vào tối 19/10, khi có người bình luận trong clip mới rằng “Người ta đồn chị đi Campuchia kìa chị”, Ngân Collagen phủ nhận thông tin này: “Chị ở nhà em ơi! Khổ quá cơ, đồn đủ thứ”.

Ngân Collagen trả lời chuyện đi Campuchia (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, trong các ngày 15 - 16/10, Ngân Collagen cũng check-in ngay bên trong biệt thự 500 tỷ, đăng ảnh màn hình điện thoại hiển thị ngày giờ để chứng minh.

Trong một diễn biến khác, từ tối 16/10 đến nay, ở phía bên ngoài nhà Ngân Collagen tại phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ thường xuất hiện khá đông người. Đám đông tụ tập hàng giờ đồng hồ để chụp ảnh và livestream lên MXH, nhiều phiên livestream thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

Theo thông tin trên báo Dân trí, vào chiều 18/10, lực lượng dân quân tự vệ phường Hưng Phú đã có mặt ở bên ngoài biệt thự nhà Ngân Collagen và yêu cầu đám đông giải tán.

Nhưng sau đó, vào trưa 19/10, đám đông lại tiếp tục vây quanh biệt thự. Ghi nhận của báo Người Lao Động, dù trời nắng gay gắt nhưng nhiều người đi xe máy, ô tô đã tiếp tục quay, chụp ảnh ngôi nhà của Ngân Collagen. Thậm chí có người còn bồng trẻ em đến chụp ảnh cùng ngôi nhà.

Hình ảnh tại nhà Ngân Collagen vào trưa 19/10 (Ảnh: Ca Linh)

Trả lời Tri Thức - Znews vào chiều 19/10, đại diện công an phường Hưng Phú cho biết đơn vị đã nhận nhiều cuộc gọi phản ánh từ Lê Trung (tên thật là Lê Toàn Trung, sinh năm 1986) - chồng Ngân Collagen - trong 2 ngày qua về tình trạng người dân tụ tập chụp ảnh, livestream trước biệt thự và một số kênh mạng đưa tin sai sự thật về gia đình anh.

Cơ quan chức năng thông báo Lê Trung cần đến trực tiếp trụ sở công an phường để làm đơn khiếu nại. Tuy nhiên, người này liên tục dời ngày vì "bận rộn công việc cá nhân".

"Sau nhiều lần báo bận, người chồng hẹn chúng tôi thứ 2 (ngày 20/10) đến làm việc", đại diện công an phường Hưng Phú cho biết thêm.

Vợ chồng Ngân Collagen (Ảnh: @trungngan99)

Ngân Collagen có tên thật là Trần Thị Bích Ngân (sinh năm 1995), hiện đang sống ở Cần Thơ. Theo thông tin tự chia sẻ trên MXH, Ngân từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa tại Pháp năm 2018 và giành giải "Hoa hậu có làn da đẹp nhất". Cô cũng xây dựng hình ảnh phú bà xinh đẹp, thành đạt có biệt thự hàng trăm tỷ tại Cần Thơ và thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh với hàng trăm chiếc túi xách, hàng chục chiếc xe sang,...

Về kinh doanh, Ngân Collagen được giới thiệu là người sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm làm đẹp. Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 26/10/2018, vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính mà công ty của Ngân Collagen đăng ký là Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm). Người đại diện theo pháp luật hiện tại của công ty là cá nhân Huỳnh Việc Nhật Tường, không phải Ngân Collagen.

(Tổng hợp)