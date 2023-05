Ngăn chặn vụ vận chuyển vũ khí trên đường

Ngày 14/5, Công an huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, t rong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực xóm Nà Cốc, Lê Lai, huyện Thạch An; lực lượng chức năng địa phương đã kiểm tra hành chính đối với T.V.C. (SN 1996, trú tại Quang Trọng, Thạch An, Cao Bằng) - người điều khiển xe mô tô theo hướng Lạng Sơn - Cao Bằng.

Đối tượng T.V.C cùng tang vật. (ảnh do công an cung cấp)

Kết quả phát hiện đối tượng C. mang theo 1 khẩu súng (dạng khí nén) màu đen và một số phụ kiện kèm theo. Tổ công tác đã lập biên bản, mời đối tượng về trụ sở để làm rõ.

Hiện nay, vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.