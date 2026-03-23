Ngăn chặn tên lửa Iran khó đến mức nào?

Iran có thể khó duy trì năng lực tên lửa nếu chiến tranh kéo dài, nhưng vẫn còn số lượng máy bay không người lái đáng kể.

Vô hiệu hóa năng lực tên lửa và máy bay không người lái của Iran là mục tiêu quan trọng đối với cả Mỹ và Israel, nhưng điều đó có vẻ rất khó khăn.

Kho tên lửa và máy bay không người lái của Iran lớn đến mức nào?

Trước khi chiến tranh nổ ra, Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông, Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cho biết.

Theo truyền thông nhà nước Iran, kho vũ khí này bao gồm nhiều loại tên lửa khác nhau, với tầm bắn lên tới 2.000 km, có khả năng tấn công Israel, và tốc độ lên tới 17.000 km/giờ.

Trong số tên lửa mà họ đã bắn vào Israel có những loại mang đầu đạn chùm mà hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel không thể vô hiệu hóa.

Quân đội Israel và các nhà phân tích khác ước tính kho tên lửa của Iran dao động từ 2.500 - 6.000 quả.

Hiệp hội Kiểm soát vũ khí cho biết, chương trình tên lửa của Iran phần lớn dựa trên các thiết kế của Triều Tiên và Nga, và có thể được Trung Quốc hỗ trợ.

Nhiều địa điểm tên lửa của Iran nằm trong và xung quanh thủ đô Tehran. Có ít nhất 5 “thành phố tên lửa” dưới lòng đất đã được biết đến, nằm ở nhiều tỉnh khác nhau như Kermanshah và Semnan, cũng như gần khu vực Vịnh.

Năm 2020, Iran lần đầu tiên phóng một tên lửa đạn đạo từ dưới lòng đất, theo báo cáo năm 2023 của nhà nghiên cứu Behnam Ben Taleblu, công tác tại Mỹ.

Iran cũng chế tạo được nhiều máy bay không người lái, với năng lực sản xuất khoảng 10.000 chiếc mỗi tháng. Nước này đã tiên phong phát triển máy bay không người lái Shahed, một lựa chọn rẻ hơn nhiều so với các tên lửa đắt tiền, và được cho là đã xuất khẩu sang Nga.

Còn lại bao nhiêu trong kho vũ khí của Iran? Câu trả lời có thể là một yếu tố then chốt quyết định diễn biến của cuộc chiến.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng năng lực tên lửa đạn đạo của Iran đã bị phá hủy về mặt chức năng.

Tuy nhiên, ngày 19/3, tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho rằng Iran vẫn giữ được một phần năng lực tên lửa. “Họ đã bước vào cuộc chiến này với rất nhiều vũ khí”, ông nói.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định năng lực tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã “suy giảm nghiêm trọng”, với hàng trăm bệ phóng bị phá hủy. Ông cho biết Israel đang tấn công các nhà máy sản xuất tên lửa và máy bay không người lái.

Iran bác bỏ những phát biểu cho rằng họ sắp cạn kiệt đạn dược. Ngày 20/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng khẳng định kho tên lửa của họ chưa cạn và họ tiếp tục sản xuất các loại vũ khí.

Tuy nhiên, việc duy trì nguồn cung tên lửa có thể khó khăn đối với Iran, khi nguồn cung từ các cường quốc là rất thấp. Tehran đã cung cấp một phần cho lực lượng đồng minh Hezbollah ở Li-băng và Houthi ở Yemen trong thời gian qua, đồng thời sử dụng một phần trong cuộc chiến 12 ngày năm ngoái.

Hàng loạt cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các bệ phóng của Iran cũng làm giảm khả năng triển khai tên lửa của nước này.

Iran có thể duy trì triển khai máy bay không người lái trong thời gian dài hơn. Loại thiết bị này có thể được sản xuất tại các nhà máy lưỡng dụng hoặc các cơ sở khác sau khi cải tạo.

Israel và các quốc gia vùng Vịnh cho biết tốc độ tấn công của Iran đang chậm lại. Tuy nhiên, Tehran vẫn tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái, gây hư hại cơ sở năng lượng ở Qatar và Kuwait.

Dù với cường độ thấp hơn, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran vẫn là mối nguy lớn đối với các quốc gia vùng Vịnh lẫn chuỗi logistics và nguồn cung năng lượng cho thế giới.