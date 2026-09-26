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Ngăn chặn nhóm thiếu niên lạng lách, mang kiếm trên đường ở Hà Nội

Công Minh
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Công an Hà Nội kịp thời khống chế 2 thiếu niên trong nhóm chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường Trường Chinh, thu giữ một thanh kiếm dài 90cm.

Khoảng 3h15 ngày 24/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường Trường Chinh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

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Hai đối tượng cùng phương tiện, tang vật đã được bàn giao Công an phường Phương Liệt.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội được điều động đến hiện trường.

Tại đường Trường Chinh, tổ công tác phát hiện nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, liên tục lạng lách, đánh võng, nẹt pô. Một số người trong nhóm mang theo hung khí.

Đến khu vực trước số 171 Trường Chinh, lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ N.M.L. và N.T.L. (cùng sinh năm 2011, trú tại phường Kim Liên).

Qua kiểm tra, công an thu giữ một thanh kiếm bằng kim loại dài khoảng 90cm và một xe máy Honda Wave màu đỏ, biển kiểm soát 29H1-412.xx.

Hai đối tượng cùng phương tiện, tang vật sau đó được bàn giao cho Công an phường Phương Liệt để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển.

Khi phát hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, gây rối hoặc mang theo hung khí, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an.

Tags

Trường Chinh

lạng lách

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