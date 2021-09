Ngăn chặn nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng... dao phóng lợn

Ngày 9/9, Công an phường Vĩnh Ninh (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, rạng sáng cùng ngày, trong khi tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự ở phố đi bộ sau lưng Học viện Âm nhạc Huế, tổ công tác của Công an phường Vĩnh Ninh đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên (6 nam, 1 nữ) tụ tập với nhiều biểu hiện bất thường.



Kiểm tra và xác minh nhanh, Công an phát hiện nhóm đối tượng mang theo nhiều hung khí đang tìm một nhóm đối tượng khác để đánh nhau do mâu thuẫn trên mạng xã hội.



Công an phường Vĩnh Ninh đã đưa 7 đối tượng về trụ sở làm việc, đồng thời thu giữ 1 cây mác, 2 cây dao phóng lợn và 1 cây dao tự chế.