Ngăn chặn hai nhóm giang hồ chuẩn bị hỗn chiến

Lúc 11h cùng ngày, qua công tác nghiệp vụ, Công an phường An Phú phát hiện 2 nhóm thanh niên dùng công cụ hỗ trợ chuẩn bị hỗn chiến tại một bãi đất trống thuộc khu phố 1B (phường An Phú).



Công an đã nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn, mời các đối tượng về trụ sở lấy lời khai.

Qua điều tra, 7 đối tượng liên quan trong vụ việc đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Cụ thể, do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Nguyễn Anh Khóa (17 tuổi, ngụ An Giang) cầm đầu chuẩn bị đánh nhau với nhóm khác do Nguyễn Ngọc Thôi (18 tuổi, ngụ An Giang) cầm đầu.