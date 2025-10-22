Ngân 98 làm đủ nghề trong 10 năm để nổi tiếng và cú trượt ngang khi rẽ hướng kinh doanh

Khoảng 10 năm trước, Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) là một cô gái trẻ thích chụp ảnh sexy trên mạng. Và hiện tại - 10 năm sau, Ngân 98 trở thành một trong những gương mặt tai tiếng nhất cõi mạng.

Năm 2015 - 2016, tức là khi mới 17 - 18 tuổi, Ngân 98 bắt đầu gây chú ý trên MXH với những hình ảnh nhạy cảm và phát ngôn gây sốc. Thời điểm đó cô nhanh chóng trở thành biểu tượng của “hot girl thị phi”, không cần tài năng nghệ thuật rõ ràng, sẵn sàng dùng sự táo bạo để người ta phải nhắc tên.

Ngân 98 hồi 2016 (Ảnh: Hữu Dương)

Với xuất phát điểm này, Ngân 98 tham gia một số clip hài, phim ngắn trên YouTube như xuất hiện trong một vài tập phim của Ghiền Mì Gõ. Tuy nhiên, dù đóng vai phụ hay chính, điều khiến người xem nhớ nhất vẫn là trang phục táo bạo, chứ không phải diễn xuất.

Năm 2017, Ngân 98 hẹn hò với Lương Bằng Quang. Cô từng xuất hiện trong MV của bạn trai Lương Bằng Quang, biến sản phẩm thành màn phô diễn tình cảm hơn là nghệ thuật. Sau đó, không thể hiện được năng lực và có tác phẩm nổi bật, Ngân chọn xuất hiện ở bất cứ đâu có máy quay như sự kiện, gameshow,... để tìm kiếm sự nổi tiếng.

Ngân 98 trong một clip ở Ghiền Mì Gõ

Năm 2019, Ngân 98 đi thi nhan sắc ở cuộc thi có tên là Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Thế giới tổ chức tại Hàn Quốc. Cuối cùng, Ngân 98 trở thành Á hậu 2 và khiến dân mạng xôn xao. Bởi lẽ không nhiều người biết đó là cuộc thi gì và tại sao hot girl thị phi lại trở thành Á hậu quốc tế.

Nhưng ngay sau khi thành Á hậu không, ánh hào quang ngắn ngủi vụt tắt, Ngân 98 lại quay về con đường cũ: ăn mặc hở bạo, livestream, phát ngôn gây tranh cãi. Thậm chí nhiều người còn nhận xét chiếc vương miện Á hậu như là đạo cụ cho vở diễn mới của Ngân 98.

Và Ngân 98 đã thực sự chọn “vai” mới: DJ. Cũng trong năm 2019, Ngân 98 đi học và làm DJ biểu diễn trong các club, quán bar.

Ngân 98 khi làm DJ

Với phong cách trình diễn táo bạo, không ngại hở sốc, Ngân 98 dần gây dựng được thương hiệu riêng với công việc này. Do đó, cát-xê mỗi đêm diễn DJ của Ngân 98 cũng ở top đầu ngành. dao động từ 70 đến 200 triệu đồng mỗi show, tùy vào quy mô và địa điểm biểu diễn. Con số này được xem là mức thu nhập “khủng” so với mặt bằng chung của giới DJ trong nước.

Khi TikTok bùng nổ, Ngân 98 lập kênh riêng và trở thành nhà sáng tạo nội dung. Tại đây Ngân tập trung làm các clip bán hàng, mukbang đồ ăn và livestream với Lương Bằng Quang. Đồng thời, cô cũng cập nhật những hình ảnh vượt mức gợi cảm, liên tục khoe được tiền tips khi đi diễn,... Hiện tại tổng lượng người theo dõi của Ngân 98 trên 3 tài khoản TikTok là gần 3 triệu người theo dõi.

Ngân 98 trong 1 clip review đồ ăn

Từ năm 2021, sử dụng danh tiếng đã gây dựng được, Ngân 98 đẩy mạnh bán sản phẩm giảm cân. Gần nhất, tháng 10/2025, cơ quan chức năng đã khởi tố và bắt tạm giam Ngân 98 vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo kết quả điều tra, Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (giảm cân) mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này có giấy phép lưu hành hợp pháp. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác không được cấp phép mang tên “viên rau củ Collagen”.

Thực tế, “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố chất lượng, không được cấp phép lưu hành.

Với việc hoạt động vi phạm pháp luật này, doanh thu từ năm 2023 đến 2024 của Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop ước đạt hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan điều tra thu giữ hàng loạt tài sản: sổ đỏ, ngoại tệ, xe sang, hàng hóa giả mạo…

Và thế là sau 10 năm, Ngân 98 đã làm đủ nghề từ người mẫu, diễn viên, DJ đến TikToker, boss giảm cân. Nhưng cuối cùng, điều khiến người ta nhớ đến cô không phải là nghề nào mà là cách cô đánh đổi mọi thứ để được chú ý, rồi đánh mất tất cả khi có hoạt động vi phạm pháp luật, vướng vào vòng lao lý.