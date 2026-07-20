Giữa tháng 7, hàng nghìn cây phất dụ trên đảo đá vôi của vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) bung nở, phủ sắc vàng lên những vách núi được kiến tạo từ hàng triệu năm trước.
Hoa phất dụ núi lặng lẽ khoe sắc vàng trên những vách núi đá vôi của vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Video: Thanh Tùng)
Hoa phất dụ núi lặng lẽ khoe sắc vàng trên những vách núi đá vôi của vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Video: Thanh Tùng)
Theo
VTC News
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