Ngắm trước Honda City bản nâng cấp vừa lộ diện: Ngoại hình như Civic, quyết tâm lấy lại vị thế phân khúc B, dự kiến ra mắt tháng 8/2026

Mẫu sedan hạng B Honda City đang bước vào giai đoạn nâng cấp giữa vòng đời khi phiên bản facelift mới vừa bị bắt gặp chạy thử trên đường phố Brazil. Những hình ảnh rò rỉ cho thấy Honda đang chuẩn bị một số thay đổi đáng chú ý về thiết kế, trong khi nền tảng và hệ truyền động nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên.

Honda City facelift lộ diện khi chạy thử trên đường phố. Ảnh: Rushlane

Dù được ngụy trang khá kỹ, phần đầu xe vẫn để lộ một số chi tiết mới. Lưới tản nhiệt có thể được làm lại theo hướng hiện đại hơn, đi kèm cản trước tái thiết kế với các đường nét góc cạnh hơn. Cụm đèn chiếu sáng cũng được tinh chỉnh nhẹ, mang đến diện mạo thể thao và tiệm cận phong cách của các mẫu xe đàn anh trong cùng thương hiệu.

Ở khu vực thân xe, thay đổi chủ yếu dự kiến đến từ bộ mâm hợp kim thiết kế mới. Tổng thể dáng xe gần như không có sự khác biệt lớn so với bản hiện hành. Phía sau xe nhiều khả năng được làm mới nhẹ ở cản sau và một số chi tiết trang trí, nhằm tạo cảm giác mới mẻ nhưng không làm thay đổi cấu trúc tổng thể.

Phần đầu xe được ngụy trang, hé lộ thiết kế mới của lưới tản nhiệt và cản trước. Ảnh: Rushlane

Không gian nội thất của Honda City facelift được cho là chỉ nâng cấp ở mức vừa phải. Các thay đổi có thể tập trung vào chất liệu, màu sắc và họa tiết ghế ngồi. Một số trang bị tiện nghi mới có thể được bổ sung để tăng sức cạnh tranh, chẳng hạn như camera 360 độ hoặc ghế thông gió, tùy theo từng thị trường. Tuy nhiên, bố cục khoang cabin và hệ thống màn hình trung tâm nhiều khả năng vẫn giữ nguyên.

Khoang nội thất của Honda City dự kiến giữ nguyên bố cục tổng thể. Ảnh: Rushlane

Về vận hành, phiên bản facelift dự kiến tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên quen thuộc, cho công suất khoảng 121 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm. Đi kèm là hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp CVT. Ở một số thị trường, biến thể hybrid e:HEV nhiều khả năng vẫn được duy trì như một lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu.

Trang bị an toàn dự kiến không có thay đổi lớn, tiếp tục duy trì các tính năng quen thuộc như hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn và kiểm soát hành trình thích ứng, tùy phiên bản.

Theo kế hoạch, Honda City facelift có thể ra mắt tại Brazil vào khoảng tháng 8/2026 trước khi mở rộng sang các thị trường khác. Đây được xem là bản nâng cấp giữa vòng đời, trong khi thế hệ hoàn toàn mới của mẫu sedan này dự kiến sẽ xuất hiện trong giai đoạn 2027–2028.