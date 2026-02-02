Ngắm nữ thừa kế đẹp nhất Hàn Quốc như được rửa mắt trăm lần: Nhan sắc danh môn khuê các, mặc gì cũng sang ngút trời

Mới đây, bộ phim Perfect Crown đã tung ra những hình ảnh đầu tiên cho nhân vật Seong Hee Joo do IU đảm nhận. Quy tụ 2 ngôi sao hàng đầu showbiz Hàn hiện nay là IU - Byeon Woo Seok, Perfect Crown đã nhanh chóng gây sốt ngay khi công bố dự án, đồng thời đánh dấu 10 năm kể từ lần đầu cặp đôi chính nên duyên với nhau. Như thường lệ, IU không hề gây thất vọng với nhan sắc tuyệt mỹ của mình.

Xuất hiện trong phim, IU khiến người xem xuýt xoa trước visual kiêu sa đài các, thần thái ngút ngàn kể khi ngồi trong phòng họp hay đứng giữa đám đông. Netizen tấm tắc đây có lẽ là hình mẫu nữ thừa kế đẹp nhất Hàn Quốc bước ra từ tiểu thuyết. IU trong tạo hình Seong Hee Joo sở hữu vẻ đẹp danh môn khuê: đường nét thanh tú, gương mặt nhỏ gọn, ánh mắt điềm tĩnh nhưng luôn ẩn chứa sự sắc bén.

Đúng với vị thế người thừa kế tập đoàn Castle Group, IU ưa chuộng những thiết kế sơ mi, suit hiện đại, trẻ trung, phom dáng gọn gàng, tinh giản. Không cần quá cầu kỳ hay phô trương, mỹ nhân sinh năm 1993 vẫn toát lên khí chất sang trọng, điềm đạm và tự tin, được netizen khen ngợi là “cân đồ quá đỉnh”, mặc đơn giản nhưng vẫn toát ra mùi tiền.

Ngay khi loạt ảnh được công bố, cộng đồng mạng lập tức xôn xao bàn luận. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, visual của IU nhanh chóng trở thành tâm điểm, nhận về cơn mưa lời khen. Nhiều khán giả cho rằng khí chất của cô quá phù hợp với hình tượng nữ tài phiệt, từ ánh mắt, thần thái cho đến phong thái khi xuất hiện trong không gian quyền lực như phòng họp hay sự kiện lớn đều toát lên vẻ tự nhiên, không hề gượng ép.

Bên cạnh nhan sắc và tạo hình, sự kết hợp giữa IU và Byeon Woo Seok cũng khiến người hâm mộ đặc biệt mong chờ. Không ít ý kiến nhận xét rằng chỉ cần hai người đứng chung khung hình đã tạo cảm giác của một cặp đôi quyền lực, hài hòa cả về ngoại hình lẫn khí chất, hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn đáng chú ý khi bộ phim chính thức lên sóng.

Trong phim, IU vào vai Seong Hee Joo, CEO của Castle Beauty. Sinh ra là con ngoài giá thú của tập đoàn Castle Group, Seong Hee Joo sở hữu ngoại hình rực rỡ, trí tuệ xuất chúng, tinh thần hiếu thắng mạnh mẽ, đồng thời còn được vinh danh với giải Doanh nhân xuất sắc nhất nhờ năng lực điều hành doanh nghiệp vượt trội. Thoạt nhìn, Seong Hee Joo dường như không thiếu thứ gì, ngoại trừ một điều duy nhất: thân phận thường dân. Và trong xã hội Hàn Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến, nơi quyền uy của tầng lớp quý tộc vẫn còn rất mạnh mẽ, đây lại trở thành điểm yếu chí mạng của cô.

Trái ngược với Seong Hee Joo, đại quân Lee Wan (Byeon Woo Seok) tuy mang thân phận hoàng tử, là con trai của nhà vua và sở hữu dòng máu hoàng tộc danh giá bậc nhất, nhưng lại không nắm trong tay bất kỳ quyền lực hay tài sản nào. Anh sống dưới sự giám sát nghiêm ngặt của thái hậu Yoon Yi Rang (Gong Seung Yeon), người luôn tìm mọi cách bảo toàn địa vị cho con trai ruột, đồng thời không ngần ngại can thiệp vào cuộc đời Lee Wan, thậm chí ép anh bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt.

Đúng thời điểm đó, Seong Hee Joo xuất hiện như một biến số ngoài dự liệu. Không vòng vo hay dò xét, cô chủ động ngỏ lời kết hôn với Lee Wan, khiến hoàng thất lẫn giới thượng lưu đều không khỏi bàng hoàng. Trước đề nghị táo bạo ấy, Lee Wan ban đầu giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng Hee Joo lại lựa chọn cách tiến tới trực diện, không che giấu mong muốn được tiếp cận và hiểu rõ con người anh.

Sự kiên định của cô dần làm rung chuyển bức tường phòng vệ mà Lee Wan dựng lên. Những cử chỉ quan tâm âm thầm bắt đầu xuất hiện, và rồi mối quan hệ giữa hai người bước sang một ngã rẽ mới khi Lee Wan cất lời đề nghị mang tính quyết định, mở ra một chương hoàn toàn khác cho cuộc đời cả hai.

Kể từ đó, câu chuyện của Seong Hee Joo và đại quân Lee Wan chính thức khởi động, kéo theo những dư chấn không nhỏ trong xã hội Hàn Quốc. Một bên là người phụ nữ nắm trong tay tiền bạc và quyền lực kinh tế nhưng thiếu danh phận, một bên là người đàn ông sở hữu thân phận cao quý nhưng lại trống rỗng về thực quyền, sự đối nghịch ấy tạo nên mối quan hệ vừa chông chênh vừa day dứt, được dự đoán sẽ mang đến chuỗi tình tiết căng thẳng và đầy cảm xúc cho khán giả.